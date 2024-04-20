"التربية والتعليم": تدريب رؤساء لجان الثانوية العامة على إجراءات سير الامتحانات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تدريب رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أنه يتم إعادة عقد برنامج تدريبي لرؤساء اللجان، والملاحظين للتدريب على الإجراءات الخاصة بأعمال سير الامتحان وكيفية التعامل مع الأسئلة المقالية والبابل شيت.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو المقبل ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.