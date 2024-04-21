اليوم.. طلاب الثانوية يخوضون اختبارات المواد غير المضافة للمجموع وتقييمات المهام الأدائية

تنطلق تقييمات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، اليوم، بالمدارس الثانوي، للمواد غير المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت المدارس، أنه سيتم عقد الامتحان العملي للطلاب فى مواد الحاسب الآلي والمواد المهنية منها تكنولوجيا الزراعة والصناعه طبقا للجداول المعلنة في نفس يوم امتحانات المواد خارج المجموع وهى الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواطنة وحقوق الإنسان والتربية الدينية والتربية المهنية ومادة التربية الرياضية يدرسها ويمتحن بها الطلاب عمليا في نهاية كل فصل دراسى ولا تضاف للمجموع الكلي، وتشمل مواد التربية المهنية للطلاب تكنولوجيا الزراعة - تكنولوجيا الصناعة وتكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات ويختار الطالب منها واحدة ويمتحن فيها الطالب عملى وتحريرى ولا تضاف درجتها للمجموع.

بينما تنطلق امتحانات المهام الأدائية، والمواد خارج المجموع والعملى لصفوف النقل للمراحل الدراسية الثلاثة، بمحافظة القاهرة، اليوم.

وأكد ايمن موسي، مدير مديرية تعليم القاهرة، أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون على قدم وساق لصالح الطلاب وضمان حسن سير العملية الإمتحانية، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان والتأكيد على تهوية الفصول وانارتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الإمتحانات بصورة جيدة والإلتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية.

كما شدد "موسي " على عدم حرمان أى طالب من دخول الامتحانات..وأشار إلى توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أى حالات طارئة داخل اللجان.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تعقد خلال الفترة من ٨ مايو إلي ٢٣ مايو ٢٠٢٤، حيث يؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله الامتحانات في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو

وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو .

وامتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.

وامتحانات الصف الثاني الاعدادي العام والرياضي وما يعادله الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.

وامتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.

وامتحانات النقل للتعليم الفنى من الأربعاء ٢٠٢٤/٥/٨ حتى الثلاثاء ٢٠٢٤/٥/٢١.

وامتحانات النقل للتعليم الثانوي العام من الأحد ٢٠٢٤/٥/١٢ إلى الخميس ٢٠٢٤/٥/٢٣.

وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو .

وأشار " مدير المديرية" إلى أن امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٩ ، الثلاثاء ٢٠٢٤/٤/٣٠ مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.