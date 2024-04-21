الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اليوم.. طلاب الثانوية يخوضون اختبارات المواد غير المضافة للمجموع وتقييمات المهام الأدائية

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

تنطلق تقييمات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، اليوم، بالمدارس الثانوي، للمواد غير المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت المدارس، أنه سيتم عقد الامتحان العملي للطلاب فى مواد الحاسب الآلي والمواد المهنية منها تكنولوجيا الزراعة والصناعه طبقا للجداول المعلنة في نفس يوم امتحانات المواد خارج المجموع وهى الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواطنة وحقوق الإنسان والتربية الدينية والتربية المهنية ومادة التربية الرياضية يدرسها ويمتحن بها الطلاب عمليا في نهاية كل فصل دراسى ولا تضاف للمجموع الكلي، وتشمل مواد التربية المهنية للطلاب تكنولوجيا الزراعة - تكنولوجيا الصناعة وتكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات ويختار الطالب منها واحدة ويمتحن فيها الطالب عملى وتحريرى ولا تضاف درجتها للمجموع.

بينما تنطلق امتحانات المهام الأدائية، والمواد خارج المجموع والعملى لصفوف النقل للمراحل الدراسية الثلاثة، بمحافظة القاهرة، اليوم.

"التربية والتعليم": امتحانات الثانوية ستكون متزنة وتراعى المستويات المعرفية

وأكد ايمن موسي، مدير مديرية تعليم القاهرة، أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون على قدم وساق لصالح الطلاب وضمان حسن سير العملية الإمتحانية، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان والتأكيد على تهوية الفصول وانارتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الإمتحانات بصورة جيدة والإلتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية.

كما شدد "موسي " على عدم حرمان أى طالب من دخول الامتحانات..وأشار إلى توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أى حالات طارئة داخل اللجان.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  ٢٠٢٤/٢٠٢٣،  تعقد خلال الفترة من ٨ مايو إلي ٢٣ مايو ٢٠٢٤، حيث يؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله الامتحانات في الفترة من الأربعاء ٨ مايو  حتى الاثنين  ١٣ مايو

وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو .

وامتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء  ١٤ مايو.

وامتحانات الصف الثاني الاعدادي العام والرياضي وما يعادله الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.

وامتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله  من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء  ١٤ مايو.

txt

آليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024.. مصادر بالتعليم توضح

وامتحانات النقل للتعليم الفنى من الأربعاء ٢٠٢٤/٥/٨ حتى الثلاثاء ٢٠٢٤/٥/٢١.

وامتحانات النقل للتعليم الثانوي العام من الأحد ٢٠٢٤/٥/١٢ إلى الخميس ٢٠٢٤/٥/٢٣.

وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو .

وأشار " مدير المديرية" إلى أن امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٩ ، الثلاثاء ٢٠٢٤/٤/٣٠ مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام مواد الغير مضافة للمجموع لفصل الدراسي الثاني الثانوي العام مواد الحاسب الآل التربية المهنية التربية الدينية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

مواد متعلقة

حجازي: امتحانات الدبلومات الفنية لا تقل أهمية عن الثانوية العامة

وزير التعليم: توفير كل الإجراءات والدعم لإتمام سير امتحانات الدبلومات الفنية بانضباط ونجاح

حجازي: صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية عن العام الدراسي 2023

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

مشروع رأس المال الدائم.. 20 مدرسة تعليم فندقي تشارك في تشغيل 9 فنادق

مشروع رأس المال الدائم.. مدارس تعليم فنى تشارك فى التصنيع وإدارة الفنادق

مدير مشروع قوى عاملة مصر: أناشد المسئولين بإفساح المجال لطلاب مدارس التكنولوجيا

الإجراءات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 21-4-2024 فى مصر

عاجل.. تدريبات بجيش الاحتلال الإسرائيلى استعدادًا لاحتمال اقتحام "أسطول الحرية"

سعر الذهب اليوم الأحد 21 أبريل 2024 بالجنيه المصرى والدولار

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-4-2024

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: أصوات انفجارات فى ريف درعا الشمالى بسوريا‬⁩

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل