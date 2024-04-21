الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التربية والتعليم": امتحانات الثانوية ستكون متزنة وتراعى المستويات المعرفية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة 2024، ستكون متزنة من حيث مستوى الأسئلة وصعوبة محتواها، مشيرة إلى أن الأسئلة ستكون أيضًا واضحة وخالية من الأخطاء أو التعقيدات وتخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ونواتج التعلم المختلفة.

وأوضحت أن الطالب يجب عليه أن يذاكر بشكل يحقق نواتج التعلم حتى يستطيع التعامل مع الأسئلة، موضحة أن الإجابة عن أسئلة امتحان الثانوية العامة تتطلب الفهم والتركيز وتحقيق جميع نواتج التعلم المطلوبة فى كل درس.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو المقبل، ثم يحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

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ويؤدى طلاب الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة. 

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