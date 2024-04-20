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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

طلاب
طلاب

 مع اقتراب الامتحانات الثانوية العامة في مصر 2024، يزداد بحث الطلاب والأهالي عن جدول الامتحانات.

وحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقرر أن تنطلق جدول امتحانات الثانويه العامه 2024 علمي وأدبي  يوم 10 يونيو المقبل. 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي 

1-الاثنين 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

2-يوم الأربعاء 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

3-يوم السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية.

4-يوم 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية.

5-يوم 29 يونيو 2024: الفيزياء

6- يوم 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى.

7-يوم 6 يوليو 2024: الكيمياء.

8-يوم 10  يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية(علمي علوم ) امتحان الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" (علمي رياضة ) 

9-يوم 13 يوليو امتحان الرياضيات البحتة "تفاضل وتكامل "

10-يوم 17 يوليو 2024: الأحياء(علمي علوم ) والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" (لعلمي رياضية ) 

11- يوم 20 يوليو 2024: امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" (لعلمي رياضة )

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

1-يوم الاثنين  10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

2- يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

3-يوم السبت 22  يونيو 2024: اللغة العربية.

4- يوم  الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية.

5- يوم 29 يونيو 2024: التاريخ.

6-يوم 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى.

7-يوم 6 يوليو 2024: الجغرافيا.

8-يوم 10 يوليو 2024: علم النفس والاجتماع.

9-يوم 17 يوليو 2024: الفلسفة والمنطق. 

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن الجدول يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

وأوضح أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية تهدف أيضا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

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