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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة .. وضوابط الامتحانات

الإعدادية
الإعدادية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة محور اهتمام الملايين من الطلاب وأولياء أمورهم خلال الأيام الماضية لذلك زاد البحث عنها عبر المنصات الإلكترونية ومواقع البحث، وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023- 2024 المعتمدة رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة 

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 والذي جاء كما يلي:-

  • يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء ومادة التربية الدينية.
  • يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
  • يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية وامتحان تكنولوجيا المعلومات.
  • يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 امتحان مادة العلوم.
  • يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.
  • يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 امتحان مادة الهندسة.

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ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

  • أن تكون أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة من المركزي القومي للامتحانات.
  • أن يكون امتحانات كافة المواد الدراسية في مستوى الطالب المتوسط.
  • مراعاة الوزن النسبي لأسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي.
  • مراعاة الأجزاء الملغية من المناهج وتعميمها على جميع المدارس.
  • الدقة في التصحيح مراعاة لمصلحة الطالب.
  • أسئلة الامتحانات في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي الحالي.
  • تغطى أسئلة الامتحانات مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي.
  • التدرج في أسئلة الامتحانات من السهل إلى الصعب.
  • يجب أن يكون هناك توازن في الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
  • أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
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جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى الأزهرى"ترم ثانى" 2024

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جدول امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل 2024 بمحافظة الجيزة

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

تأتي امتحانات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 خلال الفترة من يوم 8 مايو وحتى 23 مايو 2024 وفقا للجداول الامتحانية التي تم الإعلانها من كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني.

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