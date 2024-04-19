جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى الأزهرى"ترم ثانى" 2024

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهرى "الترم الثانى" 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الموضوع.



جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهرى الترم الثاني 2024

يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024:

امتحان مادة القرآن الكريم

يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024:

امتحان مادة التربية الدينية الإسلامية وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية

يوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2024:

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء

يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024:

امتحان مادة الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024:

امتحان مادة العلوم وامتحان مادة المهارات المهنية

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي ازهري "ترم ثانى" 2024

يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024:

امتحان مادة القرآن الكريم

يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024:

امتحان مادة التربية الدينية الإسلامية وامتحان مادة الدراسات الاجتماعي

يوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2024:

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء

يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024:

امتحان مادة الرياضيات وامتحان مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024:

امتحان مادة العلوم وامتحان مادة المهارات المهنية.

موعد امتحانات صفوف النقل ترم ثانى 2024 بوزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال منشور لها نشر مؤخرا على موقعها الإلكتروني أن موعد امتحانات صفوف النقل ترم ثانى 2024 سوف يبدا من ٤ مايو حتى منتصف الشهر.

وعلى صعيد متصل قامت المديريات التعليمية التابعة للوزارة بنشر جداول امتحانات جميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية بها، وكذلك جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 من خلال مواقعها على الإنترنت.