يشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم معرفة جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي الأزهري الترم الثاني عبر جوجل، حيث أعلن قطاع التعليم بالأزهر الشريف عن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي الأزهري تيرم ثاني 2024، وتنطلق امتحانات أولى وتانية إعدادي للأزهر الشريف في يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024، على أن تنتهي في يوم السبت الموافق 27 من الشهر ذاته.

جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي الأزهري الترم الثاني

يستعرض لكم «الدستور» جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري الترم الثاني.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي أزهر ترم ثاني

يوم السبت 20 أبريل 2024: مادة الفقه / مادة لغة عربية ورقة أولى النحو.

يوم الأحد 21 أبريل 2024: مادة اصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث / مادة العلوم.

يوم الإثنين 22 أبريل 2024: مادة لغة عربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة / مادة الهندسة.

يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024: مادة اصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة / مادة الدراسات الاجتماعية

يوم الأربعاء 24 أبريل 2024: مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده.

يوم السبت 27 أبريل 2024: مادة التربية الفنية.

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جدول امتحان الصف الأول الإعدادي أزهر ترم ثاني