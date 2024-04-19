الجمعة 19 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل 2024 بمحافظة الجيزة

امتحانات
امتحانات

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة، من المواضيع التي يكثر معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي التفاصيل التي تحيط بهذا الموضوع.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 (علمي - أدبي) في جميع المحافظات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي "ترم ثاني" 2024

جدول امتحانات  الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل.. المرحلة الابتدائية

- تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع والخامس الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع"، بداية من  يوم الأربعاء 8 مايو حتى يوم الأربعاء 15 مايو.

- تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للصف السادس الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع والثامن صم وضعاف سمع"، من يوم الخميس الموافق 9 مايو حتى يوم الخميس 16 مايو.

امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الأول والثاني والثالث الإعدادي:

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 الترم الثاني

- تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي العام والمهني والصم والمكفوفين، من يوم الأربعاء 8 مايو حتى يوم الأربعاء 15 مايو.

- تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الثاني الإعدادي "العام والمهني والصم والمكفوفين"، من الخميس الموافق 9 مايو حتى يوم الخميس 16 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية "العامة، المهنية، المكفوفين، الصم"، يوم السبت الموافق 18 مايو إلى يوم الخميس 23 مايو.

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الأول والثاني الثانوي

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الأول الثانوي للصم وضعاف السمع:

- تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الأول الثانوي للصم وضعاف السمع، من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو إلى يوم الأربعاء 15 مايو.

- تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الثاني الثانوي للصم وضعاف السمع، من يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 إلى يوم الخميس 23 مايو 2024.

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الأول  والثانى الثانوي للمكفوفين:
- تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الأول الثانوي للمكفوفين، من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 إلى يوم الثلاثاء 14 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الثاني الثانوي للمكفوفين، من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 إلى يوم الثلاثاء 21 مايو 2024.

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الأول  والثانى الثانوي
- تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الأول الثانوي العام، من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 إلى يوم الأربعاء 22 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الثاني الثانوي العام، من يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 إلى يوم الخميس 23 مايو 2024.

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل بالدبلومات الفنية


- تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه، من يوم الأربعاء 8 مايو إلى يوم الخميس 23 مايو.

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