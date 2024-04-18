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جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 (علمي - أدبي) في جميع المحافظات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للشعبتين العلمية والأدبية، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض من خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية ٢٠٢٤


كشف قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 في جميع المحافظات علمي وأدبي وذلك من خلال منشور له على بوابة الأزهر الإلكترونية نشر مؤخرا.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 في جميع المحافظات


وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية في البيان سابق الذكر، تفاصيل جدول امتحانات الثانوية الأزهرية وكذلك جدول امتحانات جميع الصفوف الأزهرية  2024 الترم الثاني لكافة.

الدور الأول.. امتحانات الثانوية الأزهرية

تُعقد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 الدور الأول السبت 1 يونيو 2024 المقبل بالتزامن مع انطلاق امتحانات ثانوية البعوث.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي


وبحسب قطاع المعاهد الأزهرية، فإنّ جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي في جميع المحافظات يكون كالآتي:

السبت 1 يونيو 2024.. امتحان مادتي الفقه والحديث.

الإثنين 3 يونيو 2024.. امتحان مادة القرآن الكريم.

الأربعاء 5 يونيو 2024.. امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

السبت 8 يونيو 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية.

الإثنين 10 يونيو 2024.. امتحان مادة الاستاتيكا.

الأربعاء 12 يونيو 2024.. امتحان مادة الأدب والنصوص.

يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من الخميس 13 يونيو وحتى الجمعة 21 من يونيو ، ثم يتم استئناف الامتحانات بدءًا من السبت 22 يونيو.

السبت 22 يونيو 2024.. امتحان مادة الفيزياء.

الإثنين 24 يونيو 2024.. امتحان مادة التوحيد.

الأربعاء 26 يونيو 2024.. امتحان مادة النحو.

السبت 29 يونيو 2024.. امتحان مادة الأحياء.

الإثنين 1 يوليو 2024.. امتحان مادة البلاغة.

الأربعاء 3 يوليو 2024.. امتحان مادة التفاضل والتكامل.

السبت 6 يوليو 2024.. امتحان مادة الديناميكا.

الأربعاء 10 يوليو 2024.. امتحان مادة الكيمياء.

السبت 13 يوليو 2024.. امتحان مادة الصرف.

الإثنين 15 يوليو 2024.. امتحان مادة التفسير.

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جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للشعبة الأدبية  

وجاء جدول امتحانات الثانوية الأزهرية  للشعبة الأدبية 2024 كالتالي:

الأحد 2 يونيو 2024.. امتحان مادتي الفقه والإنشاء.

الثلاثاء 4 يونيو 2024.. امتحان مادة القرآن الكريم.

الخميس 6 يونيو 2024.. امتحان مادة البلاغة.

الأحد 9 يونيو 2024.. امتحان مادة الجغرافيا للمبصرين فقط.

الثلاثاء 11 يونيو 2024.. امتحان مادة النحو.

الخميس 13 يونيو 2024.. امتحان مادة الحديث.

يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك بدءًا من الجمعة 14 يونيو وحتى السبت 22 يونيو 2024، ثم تستأنف أعمال الامتحانات.

الأحد 23 يونيو 2024.. امتحان مادة التاريخ.

الثلاثاء 25 يونيو 2024.. امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

الخميس 27 يونيو 2024.. امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

الثلاثاء 2 يوليو 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 4 يوليو 2024.. امتحان مادة التوحيد.

الثلاثاء 9 يوليو 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 11 يوليو 2024.. امتحان مادة الصرف.

الأحد 14 يوليو 2024.. امتحان مادة التفسير.

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