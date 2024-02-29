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مصر

استمارة الصف الثالث الثانوى أزهر 2024 وموعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى

الثانوى الأزهري
الثانوى الأزهري

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي أزهر 2024 الفصل الدراسي الثاني من أكثر الموضوعات المتصدرة محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ ينشغل آلاف طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في مختلف المحافظات بمعرفة موعد امتحانات نهاية العام وذلك للاستعداد لها بالمراجعة وإنهاء  المقررات الدراسية بوقت كاف. 

الفصل الدراسي الثاني أزهر 2024 

يشار إلى أن الفصل الدراسي الثاني بدأ في 11 فبراير، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2023\2024 في يونيو 2024.

 موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني أزهر 2024

سيتم عقد امتحانات الترم الثاني لعام 2024 في الأزهر وفقًا لإعلان قطاع المعاهد الأزهرية،  ستبدأ الامتحانات لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية في 15 مايو 2024، وستبدأ امتحانات الدور الثاني في 7 أغسطس، حيث ينتهي الفصل الدراسي الحالي 2023\2024 في جميع المعاهد الأزهرية بعد انتهاء جميع امتحانات الترم الثاني لعام 2024.

استمارة الصف الثالث الثانوي أزهر 2024

وفي هذه الأثناء يرتفع معدل البحث عن رابط استمارة الثانوية الأزهرية 2024 من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري وأولياء أمورهم، بالتزامن مع إتاحة الموقع الإلكتروني لتسجيل الاستمارة.

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ويستعرض "الدستور"، خلال السطور التالية، رابط استمارة الثانوية الأزهرية 2024، وآخر موعد للتسجيل، ضمن مجموعة من الخدمات اليومية التي يقدمها للزوار، لا سيما أن أخر موعد لتسجيل استمارة الثالث الثانوي أزهر 2024 هو غدًا الخميس 29 فبراير بعد مدة التسجيل.

رابط استمارة الصف الثالث الثانوي أزهر 2024

يمكن تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2023/2024 للتقدم لأداء الامتحانات هذا العام، من خلال الدخول إلى موقع الأزهر الشريف الإلكتروني، واتباع الخطوات الآتية:

خطوات ملء استمارة الصف الثالث الثانوي أزهر 2024

- يجب الدخول إلى موقع الأزهر الشريف من خلال الرابط الموجود هنا.

- بعد الدخول، قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.

- ثم اكتب كلمة السر الخاصة بك واضغط على زر تسجيل الدخول.

- ستظهر لك استمارة تسجيل الثانوية الأزهرية لعام 2024.

- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة وإرفاق المستندات المطلوبة.

- تأكد من صحة البيانات والمستندات قبل الضغط على زر الحفظ.

- بعد ذلك، قم بحفظ الاستمارة بصيغة PDF لطباعتها وتقديمها مع الأوراق الأخرى في المدرسة.

وهذه هي الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية لعام 2024:

- 4 صور 4X6 بخلفية بيضاء ومسجل عليها الاسم كاملًا من الأسفل.

- شهادة ميلاد حديثة لا تزيد عن شهور.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- في حالة الطالب المعيد (الراسب)، يجب استخراج بيان رسوب حديث من المنطقة وإرفاقه مع الاستمارة الإلكترونية.

- يجب مراعاة عدم وضع الهمزات أو النقاط في اسم الطالب في برنامج شؤون الطلاب لتجنب حدوث خطأ في الترتيب الأبجدي لكشوف 2ج.

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رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 وأخر موعد للتسجيل

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رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 الإلكتروني لدخول الامتحانات


 

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