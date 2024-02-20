رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 وأخر موعد للتسجيل

تبقى يومان فقط على انتهاء موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 وفق المدة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي يوم 22 فبراير 2024، أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل استمارتهم الالكترونية التي بدونها لا يمكن دخول امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024.

نوضح في التقرير رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 وموعد تسليم الاستمارة في المدارس واخر موعد للتسليم حتى يتمكن طلاب الثانوية العامة 2024 من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024.

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

يكون تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي من خلالموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالدخول هنا

ثم تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني الموحد وتسجيل البيانات الرسمية للطالب من اسمه ورقمه القومي المسجل في بطاقة الرقم القومي والمواد التي يدرسها الطالب في شعبته ويجب التأكد منها وتسجيلها بدقة حتى لا يقع في خطأ عند اداء الامتحانات.

الأوراق المطلوبة للتسليم مع استمارة الثانوية العامة

اخر موعد لتسجيل الاستمارة الالكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي هو 22 فبراير 2024 وبعد تسجيل الاستمارة يتم طباعتها ثم تسليمها للمدرسة ويتم تسليم مستندات أخرى وهي:

أصل شهادة ميلاد الطالب المميكنة.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وش وضهر

3 صور حديثة مقاس 4×6 للطالب ويجب أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، وفي اسفلها مسجل اسم الطالب ثلاثي.

إيصال سداد رسوم دخول الامتحان بمبلغ 200 وكذلك 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

ثم يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة ليكترونية أخرى داخل اللجنة أثناء أداء امتحانات نهاية العام الدراسي.

تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024

يتم تسجيل استمارة الدبلومات الفنية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024

الدخول هنا على موقع وزارة التربية والتعليم

ثم تسجيل الدخول باستخدام البريد الالكتروني الموحد واتباع خطوات التسجيل من تسجيل للبيانات والرقم القومي والمواد التي يدرسها الطلاب.