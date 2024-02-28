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مصر

رسميا.. موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفات أسئلة الامتحان

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

مع بداية الترم الثاني يحرص طلاب الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم معرفة موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفات أسئلة الامتحان عبر جوجل، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم في مصر عن جدول الامتحانات، وذلك في اجتماع الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم مع اللجنة المسؤولة حول وضع جداول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفات أسئلة الامتحان وشكلها.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم بمصر، فإن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 لكافة المواد الغير مضافة للمجموع وف ستبدأ قبل عيد الأضحى لعام 2024، على الوزارة أن تبدأ جميع  امتحانات الثانوية العامة في 2024 للمواد خارج المجموع في يوم الإثنين الموافق 10-6-2024، لكي يتاح للطلاب فرصة الإجراء للمراجعات اللازمة قبل بدء جميع امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها في يوم السبت الموافق يوم 22-6-2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

ومن جانبه، ووجه رضا حجازي اللجنة بمراعاة كافة الفترات الزمنية ما بين امتحانات الثانوية العامة 2024 في كافة الشعب، لكي يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

وقال رضا حجازي إنه سوف يعقد اجتماعًا مع اتحاد طلاب مصر من أجل ناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وذلك قبيل الإعلان عنه، منوها أنه سيتم الإعلان عن جداول الامتحانات قريبًا للطلاب.

وجاء ذلك بالتزامن مع الانتهاء لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في يوم الخميس الماضي الموافق 22 فبراير الماضي، كما أن أكدت وزارة التربية والتعليم أنها بدأت كافة استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2024.

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مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم، أكد على أن ستكون امتحانات شهادة الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2024 بذات المواصفات الفنية لامتحانات في العام الماضي من حيث أن عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها وذلك مع مراعاة كافة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث ستكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.كما سيتم مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان وتكون مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة، وأن ستكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة وأن ستكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط  ما بين البدائل الأربعة.

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