في ظل ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحمي نفسك من ضربة الشمس؟

تتطلب ضربة الشمس، وهي شكل حاد من الأمراض المرتبطة بالحرارة، تحديدًا سريعًا لمنع حدوث مضاعفات خطيرة، ومع اشتداد حرارة الصيف، يقدم الخبراء نصائح للوقاية من ضربة الشمس.

أعراض ضربة الشمس

تتطلب ضربة الشمس، تحديدًا سريعًا لمنع حدوث مضاعفات خطيرة، وتشمل العلامات ارتفاع درجة حرارة الجسم (أعلى من 104 درجة فهرنهايت / 40 درجة مئوية)، وسخونة الجلد وجفافه (عدم التعرق)، والنبض السريع، والصداع الخفقان، والدوخة، والغثيان، والارتباك، وفقدان الوعي، قد يعاني الأفراد أيضًا من تشنجات العضلات وضعفها.

نصائح للبقاء آمنًا

تتضمن الوقاية من ضربة الشمس اتخاذ تدابير استباقية للبقاء باردًا ورطبًا، خاصة أثناء الطقس الحار أو عند ممارسة أنشطة شاقة. وإليكم بعض نصائح الوقاية:

اشرب الكثير من الماء طوال اليوم، حتى لو لم تشعر بالعطش.

تجنب الاستهلاك المفرط للكافيين والكحول، لأنها يمكن أن تساهم في الجفاف.

ابحث عن بيئات مكيفة أو استخدم المراوح لتوزيع الهواء.

ارتداء ملابس خفيفة الوزن وفضفاضة والبقاء في الظل عندما تكون بالخارج.

تجنب الأنشطة المجهدة خلال الأوقات الأكثر سخونة من اليوم.

إذا كان عليك ممارسة مجهود بدني، فخذ فترات راحة متكررة في المناطق المظللة أو الباردة.

ارتدي واقيًا من الشمس ونظارات شمسية وقبعة واسعة الحواف لحماية نفسك من أشعة الشمس. استخدم المظلات أو المظلات لمزيد من الظل.

راقب الأطفال وكبار السن وأصحاب الحالات الصحية المزمنة، فهم أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالحرارة.

حتى مع تشقق النوافذ، يمكن أن تصل درجات الحرارة داخل السيارة المتوقفة بسرعة إلى مستويات خطيرة.

إذا كنت تشك في حدوث ضربة شمس، انقل الشخص فورًا إلى منطقة باردة ومظللة، وقم بفك ملابسه، ثم ضع الماء البارد أو أكياس الثلج على الجلد. شجعه على شرب الماء إذا كان واعيًا، لكن لا تعطيه السوائل إذا كان فاقدًا للوعي.

اطلب العناية الطبية الطارئة دون تأخير. ضربة الشمس هي حالة طبية طارئة يمكن أن تهدد الحياة إذا لم يتم علاجها على الفور.

تتضمن الوقاية الحفاظ على رطوبة الجسم، وتجنب التعرض المفرط للحرارة، وارتداء ملابس خفيفة الوزن، وأخذ فترات راحة في البيئات الباردة أثناء الطقس الحار.

إيلاء اهتمام خاص للأطفال وكبار السن والمرضى أثناء موجة الحر، تعتبر الاحتياطات الخاصة ضرورية للفئات الضعيفة.

بالنسبة للأطفال، تأكد من بقاءهم رطبين، وارتداء ملابس خفيفة الوزن، والحد من اللعب في الهواء الطلق خلال ساعات الذروة.

يجب على كبار السن البقاء في منازلهم في أماكن مكيفة، وشرب الكثير من الماء، وارتداء ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة.

يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة الالتزام بمواعيد تناول الأدوية الخاصة بهم، وتجنب الأنشطة الخارجية، وطلب المشورة الطبية إذا كانوا يعانون من أعراض مرتبطة بالحرارة.

بالإضافة إلى ذلك، قم بالاطمئنان على الجيران المسنين وذوي الظروف الصحية للتأكد من سلامتهم.