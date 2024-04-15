كل ما تريد معرفته عن الأمراض التي تسببها حرارة الشمس

تحدث الأمراض المرتبطة بالحرارة عندما تطغى الحرارة على قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة وهي تشمل الإنهاك الحراري، الذي يتميز بالتعرق الشديد والضعف والدوخة، وضربة الشمس، وهي حالة تهدد الحياة مع أعراض مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، والارتباك، وفقدان الوعي. يعد الجفاف والتعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة المرتفعة وعدم كفاية الماء من الأسباب الشائعة.

تحدث الأمراض المرتبطة بالحرارة

عندما تطغى الحرارة الزائدة على آليات تنظيم درجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى مجموعة من الحالات التي يمكن أن تختلف في شدتها من التشنجات الحرارية الخفيفة إلى ضربة الشمس التي تهدد الحياة، و تحدث هذه الأمراض عادةً عندما يتعرض الأفراد لدرجات حرارة عالية ورطوبة لفترات طويلة دون ترطيب أو راحة كافية.

أنواع الأمراض المرتبطة بالحرارة

التشنجات الحرارية :

يؤدي الجفاف واختلال توازن الكهارل بسبب التعرق الزائد إلى حدوث تشنجات حرارية. تتمثل الأعراض في تشنجات عضلية مؤلمة، وعادة ما تكون في البطن أو الذراعين أو الساقين، وغالبًا ما تكون مصحوبة بالتعرق.

الإنهاك الحراري

التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة عالية وعدم تناول كمية كافية من السوائل مما يؤدي إلى الجفاف واختلال توازن الكهارل. الأعراض الشائعة هي التعرق الشديد، والضعف، والدوخة، والصداع، والغثيان أو القيء، وسرعة ضربات القلب، والجلد البارد والرطب، والإغماء.

إغماء الحرارة

انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ بسبب الجفاف، مما يؤدي إلى فقدان الوعي مؤقتا يسبب إغماء الحرارة. الإغماء أو الدوار، وغالبًا ما يحدث بعد الوقوف لفترة طويلة أو التغيرات المفاجئة في وضع الجسم.

ضربة الشمس

فشل آليات تنظيم درجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية بشكل خطير يسبب ضربة الشمس. ويتميز بارتفاع درجة حرارة الجسم (أعلى من 104 درجة فهرنهايت أو 40 درجة مئوية)، والجلد الساخن والجاف (غياب التعرق)، والتنفس السريع والسطحي، وسرعة ضربات القلب، والارتباك، والارتباك، والنوبات، وفقدان الوعي.

كيفية التعرف على الأمراض المرتبطة بالحرارة

انتبه إلى علامات مثل التعرق الزائد، واحمرار الجلد أو شحوبه، وسرعة ضربات القلب، والتنفس الضحل.

ابحث عن التغيرات السلوكية مثل الارتباك أو الارتباك أو التهيج أو التعب غير المعتاد.

استخدم مقياس الحرارة لقياس درجة حرارة جسم الفرد. قد تشير درجة الحرارة الأعلى من 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية) إلى الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس.

في حالات ضربة الشمس، قد يكون الجلد ساخنًا عند اللمس ويبدو جافًا، مع قلة التعرق.

لاحظ الأعراض مثل تشنجات العضلات أو الضعف أو الدوخة أو الغثيان أو القيء أو الإغماء، خاصة بعد التعرض لظروف حارة ورطبة.