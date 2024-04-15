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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

كيف تنقذ مصابًا بضربة الشمس خلال الموجة الحارة؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يصبح التعرض للشمس ضارًا خلال فترات الصيف، والموجات الحارة، ويتسبب ذلك في العديد من الأمراض حين التعرض المباشر لها ، خلال فترات الموجات الحارة.

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ومن الممكن أن يكون الحر الشديد والرطوبة العالية أمراً مزعجاً جداً وقد ينطوي على أخطار صحية شديدة، خصوصًا للرضّع والأطفال والنساء الحوامل والمسنين، ومن دون اتخاذ احتياطات ملائمة، قد يؤدي الحر الشديد إلى الإصابة بضربة شمس أو قد يتسبب حتى بالوفاة، ونتيجة لتغير المناخ، باتت موجات الحر أطول مدة.

علاج ضربة الشمس

إذا كان فرد الأسرة المصاب يعاني من أعراض شديدة لمرض مرتبط بالحرارة، من المهم تبريد الجسم أولاً وبعد ذلك نقل المصاب إلى مركز للرعاية الصحية.

ساعد المصاب بالجلوس أو الاضطجاع في منطقة باردة ومظللة وذات تهوية جيدة، وقم بإسدال الستائر لتوفير مزيد من الظل. شغّل المروحة أو مكيّف الهواء إذا كان متوفراً، ضع قطع قماش مبللة على الجلد في مناطق الرأس والرقبة والإبطين وأعلى الفخذين.

انقل المصاب إلى منطقة باردة إذا لم يكن ذلك قد تم أصلاً، أسدل الستائر لزيادة الظل، وقم بتشغيل المروحة أو مكيف الهواء إذا توفر.

يمكن وضع اليدين والقدمين في أوعية تحتوي على ماء بارد للمساعدة في تبريد الجسم بسرعة أكبر. يمكن تغطيس الأطفال الأكبر سناً والراشدين في مياه باردة (ولكن ليس مثلجة) إذا توفرت، أو استخدام دش بارد.

أعراض ضربة الشمس

جفاف الشفتين/ لزوجة في الفم

عطش شديد

تعرّق شديد

ضعف/ دوخة

غثيان/ تقيؤ

بثور صغيرة/ طفح على الجلد

موجات من الشعور بالحرارة الشديدة

حمى متوسطة

نزيف الأنف

تشنجات عضلية، عادة في الذراعين أو الفخذين

التشوّش/ عدم الاستجابة بوضوح/ نوبات تشنج/ غيبوبة/ عدم الاستيقاظ (الأكثر شدة)

ارتفاع شديد في حرارة الجسم لمدة تزيد عن ساعتين (40 درجة مئوية/ 104 درجات فهرنهايت)

الإغماء

عدم التبول لمدة تزيد عن 8 ساعات أو خروج بول غامق اللون

سرعة دقات القلب والتنفس

من الممكن ألا يكون هناك تعرّق (ولكن الجسد مبلل)

الموجة الحارة الشمس المصاب المناخ ماء بارد

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