"طائرة الشمس" يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي كأس مصر للسيدات

حقق فريق الشمس فوزًا مفاجئًا على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، في نصف نهائي كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات.

وتأهل الشمس إلى المباراة النهائية بعد الفوز في المباراة التي أقيمت على صالة اتحاد الشرطة.

ويلتقي فريق الشمس غدًا السبت مع النادي الأهلي الذي تفوق على وادي دجلة بنتيجة 3-0.

وتقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومي 27 و28 أبريل الجاري بدون جمهور أيضًا، حيث تأهل لنصف النهائي كل من، الأهلي والزمالك وبتروجيت وطلائع الجيش.