مدرب البطولات يعود لقيادة فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك

عاد أحمد فتحي المدير الفني لفريق طائرة سبورتنج من جديد لقيادة فريق السيدات للكرة الطائرة بنادي الزمالك استعدادا لخوض منافسات نهائيات كأس مصر يومي الجمعة والسبت المقبلين بعد توجيه الشكر لـ حسام شكري بعد خسارة بطولتي الدوري والسوبر المحلي.

وقاد فتحي فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك للتتويج بلقب كأس مصر وبطولة أفريقيا للأندية خلال الموسم الماضي.

وجاءت عودة أحمد فتحي لقيادة فريق الزمالك بعد موافقة مجلس إدارة نادي سبورتنج برئاسة أحمد حسن على إعارة أحمد فتحي للزمالك نظرا لحاجة الفريق له في بطولتي كأس مصر وبطولة إفريقيا للأندية للسيدات للطائرة ومن ثم عودته مرة أخرى إلى نادي سبورتنج خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم القادم.

في المقابل استمر مسئولو الزمالك على استمرار البرازيلي سيدني المدير الفنى لفريق الرجال للكرة الطائرة البرازيلى سيدنى مع توجيه الشكر لمساعده.

وجاء قرار الإبقاء على سيدني رغم خسارة فريق الرجال لبطولة الدوري بعد الهزيمة من الأهلي 0–3 مرتين.

وحدد اتحاد الكرة الطائرة مواعيد نهائيات كأس مصر للسيدات حيث تقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم الجمعة المقبل ويلتقي الزمالك مع الشمس في السادسة مساء والأهلي مع وادي دجلة في الثامنة مساء ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية في الثامنة مساء يوم السبت المقبل.