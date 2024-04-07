سيدات الأهلى يتوجن بلقب دورى الطائرة على حساب الزمالك

توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب الدوري للموسم المحلي 2023 / 2024، وذلك بعدما تخطى نظيره الزمالك بنتيجة 2/1 بنظام البلاي أوف 3، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.



وتمكن فريق سيدات الأهلي من الفوز في المباراة الثالثة والأخيرة بنتيجة 3/0 وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:



25/18

25/11

25/19



وشهد أول لقاء في بلاي أوف النهائي فوز النادي الأهلي بنتيجة 3/0 مساء الثلاثاء، قبل أن يفوز الزمالك بالنتيجة ذاتها في المباراة الثانية مساء الخميس، ثم حسم الأهلي المباراة الثالثة والأخيرة بنفس النتيجة.



وحسم الميدالية البرونزية فريق سبورتنج بعد الفوز على سموحة في لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع.



وعلى مستوى الرجال نجح النادي الأهلي في التتويج بلقب الدوري على حساب نادي الزمالك بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 2/0.



الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بلقب دوري رجال الكرة الطائرة



وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز للموسم المحلي 2023/2024 وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 في اللقاء الثاني بالدور النهائي بنظام البلاي أوف 3، على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/16

28/26

25/20



يذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز في المباراة الأولى التي أقيمت بنتيجة 3/0، قبل أن يفوز ويتوج باللقب بنتيجة 2/0 بمجموع المباراتين.



وفي مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع تعادل سبورتنج وسموحة في مجموع المباراتين بنتيجة 1/1 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية، لتقام يوم الأحد المقبل.



وعلى مستوى السيدات نجح فريق سبورتنج في حصد الميدالية البرونزية على حساب سموحة، فيما لجأ الأهلي والزمالك لمباراة فاصلة تقام غدًا السبت بعدما تعادلا بنتيجة 1/1 في أول مباراتين، لتحديد الفائز باللقب.