الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الليلة.. الأهلى يواجه الزمالك لحسم دورى الكرة الطائرة للرجال

الصدام بين الأهلي
الصدام بين الأهلي والزمالك يتكرر الليلة

تتكرر المواجهة بين فريقي الأهلي والزمالك في الحادية عشرة مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في الجولة الثانية بالدور النهائي لبطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال.

كان الأهلي قد حسم المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 3- صفر، وإذا نجح في الفوز بمباراة الليلة سيتوج بطلا للدوري وفي حالة فوز الزمالك ستقام مباراة فاصلة بين الفريقين يوم الأحد المقبل.

ويلتقي فريقا سموحة وسبورتنج في التاسعة مساء في الجولة الثانية لتحديد المركزين الثالث والرابع وكان سموحة قد حسم المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 3-1، وإذا فاز سموحة بمباراة الليلة سيحسم المركز الثالث لصالحه، وفي حالة فوز سبورتنج ستقام مباراة فاصلة بين الفريقين يوم الأحد المقبل.

من ناحية أخرى تأجل حسم بطل الدوري الممتاز للكرة الطائرة للسيدات بعد فوز الزمالك على الأهلي أمس بثلاثة أشواط دون رد؛ لتقام مباراة فاصلة بين الفريقين غدا "السبت".

وحسم الأهلي المباراة الأولى لصالحه بثلاثة أشواط نظيفة، كانت نتائجها 31 – 29 و35- 21 و25 – 15 ثم فاز الزمالك في المباراة الثانية 3- صفر، وكانت نتائج الأشواط 25 -23 و25 -22 و25 – 23.

وتوج فريق سبورتنج بالمركز الثالث في دوري الكرة الطائرة للسيدات، بعد فوزه على سموحة 3-1 في المباراة الثانية، وكان سبورتنج قد حسم المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 3 -1 أيضًا.

الزمالك هزم الأهلي وأجل حسم لقب دوري السيدات 
الدوري الممتاز للكرة الطائرة الاهلى الزمالك سموحة بورتنج

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