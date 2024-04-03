الأهلي يواجه الزمالك في الجولة الأولى لتحديد بطل دوري الكرة الطائرة للرجال

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك في الحادية عشرة مساء على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبرفي الجولة الأولى بالدور النهائي لبطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال.

ويلتقي الأهلي والزمالك أيام 3 و5 و7 أبريل الجاري في نهائي الدوري الممتاز للكرة الطائرة ويتوج باللقب الفريق الذي ينجح في الفوز بمباراتين.

كان الزمالك والأهلي قد تصدرا المجموعتين الأولى والثانية في الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة 30 نقطة من عشر مباريات وفي الدور الثاني تصدر الزمالك المجموعة الأولى برصيد 30 نقطة وتصدر الأهلي المجموعة الثانية بنفس الرصيد.

وفي الدور ربع النهائي فاز الزمالك على بتروجت 3- صفر مرتين وفاز الأهلي على إيسترن كومباني 3 – صفر مرتين..وفي مرحلة تحديد البطل فاز الزمالك على طلائع الجيش 3- 1 و3- 2 بينما فاز الأهلي على إيسترن كومباني 3 - صفر مرتين وفي نصف النهائي فاز الزمالك على سموحة 3-1 و3- صفر وفاز الأهلي على سبورتنج 3- صفر مرتين.

من ناحية أخرى تتجدد المواجهة بين فريقي الأهلي والزمالك للسيدات في المباراة الثانية بينهما لتحديد بطل دوري الكرة الطائرة وحسم الأهلي المباراة الأولى لصالحه بثلاثة أشواط نظيفة كانت نتائجها 31 – 29 و35- 21 و25 – 15.

وفي حالة فوز الأهلي في مباراة الغد سيتوج بطلا للدوري أما إذا فازالزمالك فستقام مباراة فاصلة يوم السبت المقبل لتحيد بطل الدوري .