الأهلي يواجه سبورتنج والزمالك مع سموحة في ذهاب دوري الكرة الطائرة للسيدات

تقام الليلة مباراتا الذهاب في الدور نصف النهائي في مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة للسيدات، حيث يلتقي سبورتنج مع الأهلي في التاسعة مساء وسموحة مع الزمالك في الحادية عشرة مساء، وتقام غدا مباراتا العودة.

ويلتقي الزمالك مع سموحة في التاسعة مساء والأهلي مع سبورتنج في الحادية عشرة مساء ويتأهل الفائزان للنهائي وفي حالة فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصة يوم السبت المقبل لتحديد الفريق المتأهل للنهائي.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الرجال

وقرر اتحاد الكرة الطائرة إقامة مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الممتاز للرجال يومى 29 و30 مارس الجاري، حيث يلتقي سموحة مع الزمالك في التاسعة مساء وسبورتنج مع الأهلي في الحادية مساء يوم الجمعة المقبل ويلتقي الأهلي مع سبورتنج في التاسعة مساء والزمالك مع سموحة في الحادية عشرة مساء السبت المقبل ويتأهل الفريق الفائز بالمباراتين للنهائي وفي حالة فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة في الأول من أبريل المقبل لتحديد المتأهل للنهائي.

اكتمال المربع الذهبي في كأس الطائرة

من ناحية أخرى تأهلت فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للرجال وجاء تأهل الأهلي بعد فوزه على سموحة 3-1 في حين فاز الزمالك على الطيران 3- صفر وبتروجت على الاتحاد السكندري 3-1 وطلائع الجيش على سبورتنج 3-1.

اكتمال المربع الذهبي في كأس الطائرة

من ناحية أخرى تأهلت فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للرجال وجاء تأهل الأهلي بعد فوزه على سموحة 3-1 في حين فاز الزمالك على الطيران 3- صفر وبتروجت على الاتحاد السكندري 3-1 وطلائع الجيش على سبورتنج 3-1 على الاتحاد السكندري 3-1 وطلائع الجيش على سبورتنج 3-1 ..