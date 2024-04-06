رسميًا.. نهائيات كأس مصر للكرة الطائرة "رجال وسيدات" دون جمهور

أعلن حسن عابد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة، إقامة نهائيات كأس مصر للسيدات للموسم المحلي 2023 / 2024 المقرر إقامتهاعلى صالة اتحاد الشرطة بالدراسة يومي 12، 13 دون جمهور، حيث يلتقي فى نصف النهائى الزمالك مع الشمس والأهلي مع وادي دجلة.

كما تقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 27، 28 أبريل الجاري دون جمهور أيضا، حيث تأهل لنصف النهائى فرق الأهلي والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.

ومن المقرر أن يقام مساء اليوم السبت لقاء فاصل لتحديد بطل دوري سيدات الكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بينما يلتقي الزمالك مع الأهلي على صعيد الرجال في الحادية عشر مسار اليوم في ثان جولات نهائي بلاي أوف النهائي.

ويحسم اللقب في نظام البلاي أوف، الفريق الفائز فى مواجهتين، وفي حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.