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تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي "ترم ثاني" 2024

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي "ترم ثانى" 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي "ترم ثانى" 2024 

أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 حتى اللحظة لم يتم الإعلان عنه وذلك من خلال منشور لها نشر مؤخرا على موقعها الإلكتروني.

وأوضح منشور وزارة الصحة أنه  سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية "الترم الثانى" 2024 من خلال مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في كافة محافظات الجمهورية حيث يتم عقد الامتحانات على مستوى المحافظة وفي اللجان التي تم اختيارها مسبقا من خلال لجنة مختصة بذلك.

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ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال بيان لها نشر على الموقع الإلكتروني الخاص بها  ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والتي جاءت كما يلي حسب نص البيان.

منع دخول طلاب الشهادة الإعدادية بأجهزة التليفون المحمول أو وسيلة إلكترونية

تشديد الرقابة على الطلاب داخل اللجان لمنع الغش أو تصوير الأسئلة

حرمان أي طالب يتم ضبطه في حالة غش أو تصوير ورقة الاجابة ونشرها على جروبات الطلاب من الامتحانات

الحفاظ على سرية الأسئلة ووضعها في مكان مؤمن داخل الإدارات والمدارس قبل فتح المظاريف وتوزيع الأسئلة على الطلاب

منع الغش بكل أساليبه بالقانون

تأكيد القيم والعادات والتقاليد المصرية المستمدة من التعاليم الدينية

توسيع المقاعد داخل الفصول لتحقيق التباعد بين الطلاب خلال الجلوس

ترك مسافة بين كل طالب وطالب

منع تجمع أولياء الأمور بمحيط لجان الامتحان

إلتزام الطالب باستخدام أدواته من أقلام وآلة حاسبة

صعود الطلاب إلى اللجان بشكل منظم من خلال طابور

خروج الطلاب من اللجان بشكل منظم واحدا تلو الآخر

التأكد من توفير طفايات الحريق على أن تكون صالحة للاستخدام

يفضل أن تكون غرفة لجنة النظام والمراقبة مصعبة بالحديد.

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