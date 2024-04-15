مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 وجدول المواد الأساسية

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024، والتي تبدأ في يونيو المقبل وفق الخارطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتي تعدلت بها مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 عن الخارطة التي تم إعلانها في بداية العام الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024.

متى موعد امتحانات الثانوية العامة 2024؟

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في مصر يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، وتنتهي يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، وفق وزارة التربية والتعليم، حيث يبدأ الطلاب المواد التي لا تضاف للمجموع، وبعد انتهاء أجازة عيد الأضحى تبدأ امتحانات المواد الأساسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية

جاء جدول امتحانات تالة ثانوي عام لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة كالتالي:

التاريخ المادة الإثنين 10 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية الأربعاء 12 يونيو الاقتصاد والإحصاء السبت 22 يونيو اللغة العربية الثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية السبت 29 يونيو الفيزياء الثلاثاء 2 يوليو اللغة الأجنبية الأولى السبت 6 يوليو الكيمياء الأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية - علوم والجبر والهندسة الفراغية السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل الأربعاء 17 يوليو الأحياء – الاستاتيكا السبت 20 يوليو الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية

جاء جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كالتالي:

التاريخ المادة الإثنين 10 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية الأربعاء 12 يونيو الاقتصاد والإحصاء السبت 22 يونيو اللغة العربية الثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية السبت 29 يونيو تاريخ الثلاثاء 2 يوليو اللغة الأجنبية الأولى السبت 6 يوليو جغرافيا الأربعاء 10 يوليو علم النفس والاجتماع الأربعاء 17 يوليو فلسفة ومنطق