الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 وجدول المواد الأساسية

امتحانات
امتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024، والتي تبدأ في يونيو المقبل وفق الخارطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتي تعدلت بها مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 عن الخارطة التي تم إعلانها في بداية العام الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024.

متى موعد امتحانات الثانوية العامة 2024؟

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في مصر يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، وتنتهي يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، وفق وزارة التربية والتعليم، حيث يبدأ الطلاب المواد التي لا تضاف للمجموع، وبعد انتهاء أجازة عيد الأضحى تبدأ امتحانات المواد الأساسية. 

متى يبدأ.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية والأدبية

إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجيزة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية 

جاء جدول امتحانات تالة ثانوي عام لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة  كالتالي: 

التاريخالمادة
الإثنين 10 يونيوالتربية الدينية والتربية الوطنية
الأربعاء 12 يونيوالاقتصاد والإحصاء
السبت 22 يونيواللغة العربية
الثلاثاء 25 يونيواللغة الأجنبية الثانية
السبت 29 يونيوالفيزياء
الثلاثاء 2 يوليواللغة الأجنبية الأولى
السبت 6 يوليوالكيمياء
الأربعاء 10 يوليوالجيولوجيا والعلوم البيئية - علوم والجبر والهندسة الفراغية
السبت 13 يوليوالتفاضل والتكامل
الأربعاء 17 يوليوالأحياء – الاستاتيكا 
السبت 20 يوليوالديناميكا

 

 

جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية 

جاء جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كالتالي: 

التاريخالمادة
الإثنين 10 يونيوالتربية الدينية والتربية الوطنية
الأربعاء 12 يونيوالاقتصاد والإحصاء
السبت 22 يونيواللغة العربية
الثلاثاء 25 يونيواللغة الأجنبية الثانية
السبت 29 يونيوتاريخ 
الثلاثاء 2 يوليواللغة الأجنبية الأولى
السبت 6 يوليوجغرافيا
الأربعاء 10 يوليوعلم النفس والاجتماع 
الأربعاء 17 يوليوفلسفة ومنطق  

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضاً 

متى يبدأ.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية والأدبية

الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وزارة التربية والتعليم إجازة عيد الأضحى امتحانات المواد الأساسية

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء فى محافظتى القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟