جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية لتخفيف الأحمال pdf

تصدر جدول مواعيد قطع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية لتخفيف الأحمال قائمة بحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع استئناف العمل بها بداية من اليوم الاثنين 15 إبريل 2024 بعد انتهاء شهر رمضان الكريم وإجازة عيد الفطر المبارك 2024 - 1445.

جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في القاهرة

أعلنت شركة شمال القاهرة للكهرباء، بدء العمل بجدول مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة القاهرة بداية من يوم الاثنين 15 إبريل الجاري، بمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا لكل منطقة.

وأوضحت الشركة أن مواعيد قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال في القاهرة ستكون نفس المواعيد السابقة لشهر رمضان الكريم، وسيتم تقسيم مناطق الانقطاع على 3 مراحل.

المرحلة الأولى من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.

المرحلة الثانية من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا.

المرحلة الثالثة من الساعة 3 مساءا وحتى الساعة 5 مساء.

جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في القاهرة

جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في القاهرة

جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في القاهرة

رابط تحميل جدول تخفيف الأحمال في الإسكندرية

كما أعلنت شركة الإسكندرية للكهرباء بدء عودة تخفيف الأحمال بمعدل ساعتين يوميًا لكل مجموعة من المناطق بداية من الساعة الحادية عشر وحتى الخامسة عصرًا.

ويمكن الاستعلام عن مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية بجميع المناطق من خلال الاطلاع على جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالمحافظة من هنا.

مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية

كما يمكن معرفة مواعيد انقطاع الكهرباء من خلال الجداول التالية:-



مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية

مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية

مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية

مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية

وكان مجلس الوزراء قد أعلنت توقف انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك لظروف العبادة والاحتفالات.

واستثنى مجلس الوزراء عدد من المناطق الاستراتيجية من انقطاع الكهرباء تخفيف للأحمال إلى جانب المستشفيات والمدارس وأقسام الشرطة والمناطق الصناعية والمدن الساحلية والساحل الشمالي والعلمين، موضحًا أن معظم المناطق الساحلية لديها تغذية كهربائية خاصة بها.