نقدم لكم جدول انقطاع الكهرباء في الإسكندرية 2024، حيث يبحث الآلاف من المواطنين بمحافظة الإسكندرية عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر، والعودة لانقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين كما كانت.

مدة قطع التيار الكهربائي 2024

وفي هذا السياق، تم استئناف العمل بجدول قطع الكهرباء الجديد، ليبدأ من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، لتصبح مدة قطع الكهرباء في مصر ساعتين لكل مجموعة من المجموعات خلال فترة الدراسة.

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جدول انقطاع الكهرباء في الإسكندرية 2024

وفي هذا السياق، كشفت شركة الكهرباء في محافظة الإسكندرية عن مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية وهي نفس المواعيد التي كان يتم العمل بها قبل شهر رمضان 2024، كما هو موضح بالصور التالية:

جدول انقطاع الكهرباء في الإسكندرية 2024

جدول انقطاع الكهرباء في الإسكندرية 2024

جدول انقطاع الكهرباء في الإسكندرية 2024

جدول انقطاع الكهرباء في الإسكندرية 2024

جدول مواعيد قطع الكهرباء في القاهرة والجيزة 2024

وفي هذا الصدد، نعرض لكم مواعيد قطع الكهرباء 2024 في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات طبقًا للمجموعات المقسمة كالتالي:

المجموعة الأولى: تبدأ من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرًا.

المجموعة الثانية: تبدأ من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

المجموعة الثالثة: تبدأ من الساعة 3 مساءً حتي الساعة 5 مساءًا.

كيفية أبلغ عن انقطاع الكهرباء والأعطال 2024

يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن للخدمة ولأعطال الكهرباء، والتقديم عن عطل، أو أي شكوى تخص فواتير الكهرباء، هو 121 والمتاح على مدار الـ24 ساعة، أو التواصل من خلال رقم شركة الكهرباء لخدمة حساب الفاتورة اتصل بـ 359.