الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 بالتفصيل الآن

نقدم لكم تفاصيل الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، حيث تستعد وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأيام المقبلة لصرف راتب التكافل والتضامن لشهر أبريل 2024، لذا يبحث الكثير من المستفيدين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، للاستعلام عن الأسماء الجدد.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وفي هذا الصدد، يتيح للمواطنين الراغبين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

الخطوة الثانية "2": علي المستفيد/ة الضغط على أيقونة «استعلام».

الخطوة الثالثة "3": يظهر أمام المستفيد/ة جميع البيانات التي تتعلق بتكافل وكرامة أمامك.

الخطوة الرابعة "4": عند الموافقة سوف يتم توضيح المبلغ المستحق، وعند الرفض أيضًا سوف يتم توضيح السبب.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024

وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024، من خلال عمل الخطوات التالية:

خطوة (1): الدخول علي بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024 من هنا.

خطوة (2): علي المستفيد كتابة الرقم القومي له في المكان المخصص لذلك.

خطوة (3): علي المستفيد الضغط على أيقونة “استعلام”.

خطوة (4): تظهر أمام المستفيد نتيجة الاستعلام للمواطن.

خطوة (5): علي المستفيد إدخال الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

خطوة (6): تحديد نوع البطاقة للمواطن (تكافل أو كرامة).

خطوة (7): تحديد حالة البطاقة (ساري / تجميد / إيقاف).

خطوة (8): عند حالة إيقاف البطاقة سيتم ذكر السبب، وفي حالة كانت البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

كيفية تقديم شكاوي تكافل وكرامة 2024

وفي سياق آخر، نستعرض لكم كيفية تقديم شكاوي تكافل وكرامة 2024، من خلال عمل ما يلي:

1) النقر على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

2) اختيار تسجيل شكوي.

3) إدخال البيانات المطلوبة من الاسم وغيرها من البيانات.

4) إدخال تفاصيل الشكوى في الخانة المخصصة لذلك.

5) الضغط علي أيقونة «تسجيل».