السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 بالتفصيل الآن

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

نقدم لكم تفاصيل الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، حيث تستعد وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأيام المقبلة لصرف راتب التكافل والتضامن لشهر أبريل 2024، لذا يبحث الكثير من المستفيدين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، للاستعلام عن الأسماء الجدد.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وفي هذا الصدد، يتيح للمواطنين الراغبين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
الخطوة الثانية "2": علي المستفيد/ة الضغط على أيقونة «استعلام».
الخطوة الثالثة "3": يظهر أمام المستفيد/ة جميع البيانات التي تتعلق بتكافل وكرامة أمامك.
الخطوة الرابعة "4": عند الموافقة سوف يتم توضيح المبلغ المستحق، وعند الرفض أيضًا سوف يتم توضيح السبب.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024

وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024، من خلال عمل الخطوات التالية:

خطوة (1): الدخول علي بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024 من هنا.
خطوة (2): علي المستفيد كتابة الرقم القومي له في المكان المخصص لذلك.
خطوة (3): علي المستفيد الضغط على أيقونة “استعلام”.
خطوة (4): تظهر أمام المستفيد نتيجة الاستعلام للمواطن.
خطوة (5): علي المستفيد إدخال الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.
خطوة (6): تحديد نوع البطاقة للمواطن (تكافل أو كرامة).
خطوة (7): تحديد حالة البطاقة (ساري / تجميد / إيقاف).
خطوة (8): عند حالة إيقاف البطاقة سيتم ذكر السبب، وفي حالة كانت البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

من هُنا.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

كيفية تقديم شكاوي تكافل وكرامة 2024

وفي سياق آخر، نستعرض لكم كيفية تقديم شكاوي تكافل وكرامة 2024، من خلال عمل ما يلي:

1) النقر على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
2) اختيار تسجيل شكوي.
3) إدخال البيانات المطلوبة من الاسم وغيرها من البيانات.
4) إدخال تفاصيل الشكوى في الخانة المخصصة لذلك.
5) الضغط علي أيقونة «تسجيل».

اقرأ أيضًا

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 كيفية تقديم شكاوي تكافل وكرامة 2024 تقديم شكاوي تكافل وكرامة 2024

مواد متعلقة

متاح الآن.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

الأكثر قراءة

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

عاجل.. نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

الشوط الأول.. نيوكاسل يونايتد يتقدم بهدفين أمام توتنهام فى الدورى الإنجليزى

نيوكاسل يونايتد يقسو على توتنهام برباعية نظيفة فى الدورى الإنجليزى

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله