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"أون لاين".. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 من الموضوعات التي يستمر البحث عنها على مدار الساعة، وبالتزامن مع قرب صرف معاش تكافل وكرامة للمواطنين منتصف كل شهر، حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين بآخر المستجدات حول معاشات “تكافل وكرامة”.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 بالتفصيل الآن

استخرج اسمك بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

تكافل وكرامة 2024

-كان تم إقرار زيادة المعاشات 15% لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية وصلت لـ5.5 مليار جنيه

-الزيادة خلال عام وصلت 55% من قيمة المعاشات

-بدأ تنفيذ هذا القرار خلال شهر مارس

-تم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024-2025.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024


-الدخول على الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي اضغط هنــا

-اختيار برنامج تكافل وكرامة.

-اختيار المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

-على المستفيد من معاش تكافل وكرامة باختيار الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

--كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

-اضغط على كلمة استعلام.

-تظهر بعد ذلك جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر أبريل 2024

 -موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 للمواطنين في منتصف كل شهر

-يكون من كافة الأماكن المحددة، لصرف الدعم النقدي

-موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل يبدأ يوم 15 إبريل الجاري.

-يستفيد من معاش تكافل وكرامة خلال الشهر الجاري 5.2 مليون أسرة

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

-فروع بنك ناصر الاجتماعي.

-الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

-الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من الضغط على الرابـــط.

-كتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

-اضغط استعلام.

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