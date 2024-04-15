الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

على فترتين.. قطع الكهرباء اليوم بمدينة مرسى مطروح

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

تشهد مدينة مرسى مطروح، اليوم، قطع الكهرباء من الساعة 11 صباحا وحتى الواحدة ظهرا ومن الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الثانية ظهرا لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بناءا على قرار مجلس الوزراء.

 

وأكد مصدر رفيع المستوي خلال حديثه لـ"الدستور، أنه تم تقسيم المناطق بمدينة مرسى مطروح إلي مرحلتين لكي تكون مدة انقطاع الكهرباء بكل مرحلة ساعتين فقط.

 

_تطوير وتوسعة مدخل مدينة مرسى مطروح

وفي سياق أخر كان قد تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنفيذ الأعمال الجارية في تطوير وتوسعة مدخل مدينة مرسى مطروح بما يليق بالشكل الحضاري لمدخل المدينة السياحية من الكيلو 8 إلى داخل المدينة وعدد من الشوارع الرئيسية.

 

وتفقد محافظ مطروح أعمال التطوير باتجاه طريق "إسكندرية- مطروح" التي تشمل إزالة طبقة الأسفلت القديم ونقل كابلات وخطوط البنية التحتية من كابلات كهرباء واتصالات وغيرها، بالإضافة إلى تفقد مقترح مخططات ومحاور عدد من الدورانات للسيارات ومنها بمنطقة الكيلو 3.

 

واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، النائبة سحر عيد عضو مجلس النواب، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ومطالب المواطنين في المجالات المختلفة. 

 

قوافل المراجعات التعليمية

وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قوافل المراجعات التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية بقاعة مجلس العمد والمشايخ بمطروح التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والتأكيد على دعم المحافظة لها ودورها الهام للطلاب والتيسير عليهم من خلال كبار المتخصصين في المواد التعليمية المختلفة مع الإقبال الكبير من أبناء مطروح. 

 

كما ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود تذليل العقبات أمام الارتقاء بمدارس التعليم المجتمعي بالمحافظة وتحقيق دورها المستهدف بتوفير الحق في التعليم  للأطفال في أقصى التجمعات الصحراوية والحد من التسرب من التعليم.

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