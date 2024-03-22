بعد 3175 جراحة.. "شعيب" يناقش مقترحات تطوير وتوسعة مركز "قلب مطروح"

ثمن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود جميع الأطباء والعاملين بالمركز التخصصى لجراحة القلب والقسطرة التداخلية بمطروح، كصرح طبى يتعاظم دوره الطبى يومًا بعد يوم، داخل مطروح وخارجها بل وعلى المستوى الدولي مع استقبال العديد من الحالات غير المصرية والإشادة بجهود الفريق الطبى العلاجية والإنسانية غير المسبوقة التي يشيد بها الجميع، وبالتعاون مع وزارة الصحة والمراكز الطبية المتخصصة والدعم بأحدث الأجهزة الطبية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع الدكتور إبراهيم حرب بالمركز التخصصى لجراحة القلب والقسطرة التداخلية بمطروح لاستعراض مقترحات تطوير وتوسعة المركز بما يعمل على زيادة القدرة الاستيعابية وتقديم مزيد من الخدمات الطبية والارتقاء بها.

التطوير والتوسعة

وخلال اللقاء، تمت مناقشة نتائج معاينة ومقترح تطوير وتوسعة المركز رأسيًا مع إنشاء طابقين فوق مبنى العيادات الخارجية للمركز، سيضمان جميع المكاتب الإدارية والمخازن وغيرها، وتحديد الدور الأرضي للخدمات الطبية من عيادات وغرف عمليات وعناية وكشف وغيرها بما يتيح زيادة أعداد أسرة العناية والرعاية الطبية من ١٨ سريرًا إلى ٥٥ سريرًا.

- إجراء ٣١٧٥ عملية خلال عامين

واستعرض مدير مركز قلب مطروح جهود المركز الطبية خلال عامين، ومنها إجراء ٣١٧٥ عملية خلال عامين، منها ٢٧٠ عملية قلب مفتوح، و٨٢ عملية قلب أطفال، موضحًا أنه تم إجراء ٤ عمليات قلب مفتوح بدأت في الساعة الرابعة صباح الخميس وامتدت في تواصل مستمر للطاقم الطبى حتى الساعة الثانية صباح الجمعة، تحت إشراف دكتور إيهاب الشرقاوي أستاذ جراحة القلب كلية طب قصر العينى والفريق المعاون له، كما يتوسع المركز في تقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات لغير المصريين وإجراء ٣٢ عملية لحالات من ٨ جنسيات عربية وأجنبية خلال العامين.

_تقديم الدعم

وأكد محافظ مطروح تقديم المحافظة كل الدعم اللازم لنجاح الجهود الطبية للمركز فى خدمة أهالى مطروح وزائريها، مع التوجيه لمديرية الإسكان في عرض المقايسات والرسومات الفنية المقترحة لتطوير المركز للتنسيق بشأن الإسراع في تنفيذها.

_مركز لعلاج الأورام

وأوضح محافظ مطروح أنه جارٍ معاينة وتخصيص مساحة لإنشاء مركز للقلب بمطروح، وكذلك مركز لعلاج الأورام، بالتنسيق مع وزارة الصحة وفق المواصفات الفنية والتيسير على المواطنين بمطروح وخارجها، واستقبال الحالات من دول شمال إفريقيا لتحتل مطروح مكانتها والاستغلال الأمثل لإمكاناتها البشرية والطبيعية في جذب السياحة العلاجية.

وأشار مدير مركز قلب مطروح إلى جهود وزارة الصحة ودعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لجهود المركز وما يحققه من نجاحات وارتقاء بالخدمة الطبية، مع حصول المركز على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية يشيد بها الجميع.

جانب من لقاء محافظ مطروح والأطباء

جانب من لقاء محافظ مطروح والأطباء