الخميس 21 مارس 2024
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محافظات

محافظ مطروح يناقش تفعيل برتوكول إنشاء فصل تعليم فني للاستزراع السمكي

محافظ مطروح من الحدث
محافظ مطروح من الحدث

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حرص المحافظة على الاهتمام بتطوير بالتعليم الفني من خلال تأهيل الأيادي والكوادر العاملة بالتخصصات المختلفة، والتي تواكب جهود التنمية بالمحافظة، وكذلك إدخال تخصصات فنية جديدة. 

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ مطروح جهود تطوير التعليم الفنى بالمحافظة مع ضخ دماء جديدة بعدد من الإدارات التعليمية، وذلك خلال لقاءه مع السيد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والسيد إسماعيل جاتو وكيل المديرية. 

 إنشاء فصل تعليم فني للاستزراع السمكي 

وخلال اللقاء، جرى مناقشة تفعيل برتوكول إنشاء فصل تعليم فني للاستزراع السمكى على مياه الآبار، والذي تم توقيعه بين مديرية التربية والتعليم ومركز التنمية المستدامة مع استكمال الإطار النظري للمواد الدراسية واعتماد برنامج تدريبي للمعلمين
ليضاف مع فصل التعليم الفني للزراعة المطرية بمركز التنمية المستدامة بمطروح. 

_قسم للمصايد البحرية 


كما تم مناقشة مقترح فتح قسم للمصايد البحرية بمدرسة عبد الرحمن عطية بالنجيلة والتوسع لإنشاء مدرسه تكنولوجية تطبيقية للصناعات البحرية بتخصصاتها المختلفة، بما يواكب جهود تنمية النجيلة والمشروعات القومية التى تتم على أرضها خاصة ميناء جرجوب وخدمة المنطقة بالايدى العاملة اللازمة.
 

_حركة تغييرات محدودة 

وفي ذات السياق، وافق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على  إجراء حركة تغييرات محدودة بعدد من الإدارات التعليمية بالمحافظة لضخ دماء جديدة بما يخدم تطوير منظومة التعليم وتطويرها ومواكبة المرحلة الراهنة، حيث تم تكليف كلا من أحمد فتح الباب مديرًا لإدارة النجيلة، ومحمد صلاح نعيم، مديرًا لإدارة السلوم.

وفي سياق أخر، كان قد أكد محافظ مطروح، جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تقديم الخدمات لأبناء المحافظة القادرون باختلاف وتحسين مستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهم. 

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح، مع عدد من أولياء أمور القادرون باختلاف بحضور الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، لمتابعة الخدمات المقدمة والوقوف على أى شكاوى أو ملاحظات لتلافيها من أجل الوصول بتحسين مستوى الخدمات. 

التنمية المستدامة فصل تعليم فنى للاستزراع السمكى مياه الآبار مطروح محافظ مطروح

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