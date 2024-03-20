الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة العربي بمنطقة مطروح الأزهرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي «الموسم الثامن»، للعام الدراسي 2023/2024 م، بمنطقة مطروح الأزهرية، ولمدة 4 أيام.

_تصفيات اليوم الأول

وتابع فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية، اليوم الأربعاء، فعاليات تصفيات اليوم الأول بإدارة الحمام التعليمية، حيث تم توجيه اللجنة التنسيقية للمسابقة وفيها مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، عبد العزيز قبيصي، ومدير إدارة المكتبات، أحمد رشيدي، وعدد من المحكمين، لعقد التصفيات النهائية بمقر الإدارة التعليمية، وذلك حرصًا منه على رفع مشقة السفر من الطلاب المشاركين، نظرا لبعد المسافة، وكثرة الأعداد  المشاركة.

_الحصول على مراكز متقدمة

وقد التقي فضيلته بالطلاب المشاركين، وتنافش معهم في الكتب التي تم قراءتها، ومدى الاستفادة منها، مطالبًا  بضرورة التركيز والدقة وتحصيل أكبر عدد من المعلومات، لتمثيل المنطقة بصورة مشرفة على مستوى الجمهورية والحصول على مراكز متقدمة.

_ مسابقة تحدي القراءة العربي

يذكر أن مسابقة تحدي القراءة العربي تهدف إلى تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع، واكتشاف مهاراتهم وإبداعاتهم والعمل على صقلها وتنميتها.

وفي سياق أخر كان قد كرم الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الطلاب والمعلمين المتميزين خلال فعاليات مبادرة "أقرأ لتستنير"، التي نظمتها إدارة المكتبات، بالتعاون مع العلاقات العامة، بمنطقة مطروح الأزهرية، بمقر معهد بنين مطروح النموذجي.

سورة العلق تتكلم عن القراءة تأكيدا على أهميتها وأثرها في حياة الإنسان

وقال رئيس المنطقة خلال التكريم أن هذه الأمة تشرفت بأن جعلت خير الأمم، مستمدة تعاليمها من كتابها العظيم، موضحًا أن الآيات الخمس الأولى في سورة العلق تتكلم عن موضوع القراءة تأكيدا على أهميتها وأثرها في حياة الإنسان وبناء حضارته.

وأشار "سالم" إلى أن المبادرة هدفت إلى تأصيل قيم المواطنة وحب الوطن، وتنمية قدرات الناشئة الفكرية واللغوية والتعبيرية، إلى جانب إكسابهم مهارات المطالعة والقراءة الحرة، وتعويدهم على ارتياد المكتبات، وشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد، مضيفا أن الهدف الأسمى هو تحويل القراءة إلى سلوك ثقافي وعادة مجتمعية، مشيدا بجهود اخصائي المكتبات بالمعاهد بقيادة الأستاذ أحمد الرشيدي، مدير إدارة المكتبات، وإدارة العلاقات العامه بالمنطقة، لجهودهم المبذولة خلال الفعاليات ونجاح المبادرة بهذا الشكل المتميز والمشرف.

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