محافظ مطروح يبحث جهود لجان التصالح على مخالفات البناء

بحث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود الإسراع وتنشيط أعمال لجان التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور المهندس خالد عبدالله عيسى، نقيب المهندسين بمطروح.

ووجَّه محافظ مطروح، بتشكيل لجان فنية للإسراع في بحث طلبات التصالح، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات استكمال إعداد المهندسين الذين سيتم الاستعانة بهم بالإدارات الهندسية مع توافر الإمكانيات الفنية لتيسير إجراءات العمل.

من جهته، تم عقد اجتماع بحضور رؤساء المدن ومديري الإدارات الهندسية ورئيس نقابة المهندسين بالمحافظة ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات المعنية لمتابعة جهود التصالح وتسجيلها على بوابة متابعة المخالفات، مع الوقوف على كل المطالب والاحتياجات من أجهزة الكمبيوتر والمعدات وغيرها، ومقترحات توفيرها بكل جهة وتنشيط أعمال اللجان.

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