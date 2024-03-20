الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يؤكد على تقديم الخدمات لأبناء المحافظة "قادرون باختلاف"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تقديم الخدمات لأبناء المحافظة القادرون باختلاف وتحسين مستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهم. 

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح، مع عدد من أولياء أمور القادرون باختلاف بحضور الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة لمتابعة الخدمات المقدمة والوقوف على اى شكاوى أو ملاحظات لتلافيها من أجل الوصول  بتحسين مستوى الخدمات. 

 
قادرون باختلاف

ووجه محافظ مطروح، بأهمية التواصل بين جهات خدمة القادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة وأهاليهم كمراكز التخاطب وغيرها وعمل لقاءات دورية وجروبات على وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل،ومتابعة الالتزام بتقديم الخدمات بكل شفافية بين المعالج والأطفال وبالتوقيتات اللازمة والكافية حسب كل حالة، وعمل صندوق شكاوى ومقترحات ومقترح  دفتر متابعة  وما هو مطلوب وبالتنسيق مع الأهالي لتحسين مزيد من الخدمات القادرون باختلاف.  

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محافظ مطروح القادرون بإختلاف أولياء أمور القادرون باختلاف تحسين مستوى الرعاية مطروح

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