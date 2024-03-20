الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمرسى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكدت المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بمحافظة مطروح، استمرار الحملات التموينية الناجحة بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، حيث تم ضبط 53 مخالفة تموينية متنوعة خاصة بالمخابز البلدية والأسواق، كان أبرزها ضبط أحد المحلات تقوم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بـ228 عبوة من البسكويت وصوص الطماطم والكاتشب وبديل الليمون والكيك. 

وأوضح أنه تم أيضًا ضبط بعض المخابز البلدية قامت بالتصرف في جزء من حصصها من الدقيق البلدي المدعم (109 شكائر زنة 50 كجم للشيكارة)  لبيعه في السوق السوداء والاستخدام في غير الغرض المخصص له. 

وتضمنت المخالفات: سلع منتهية الصلاحية، تصرف في حصص من الدقيق البلدي المدعم (مخابز بلدية)، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ببعض المخابز البلدية، إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر،عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، عدم حمل شهادة صحية للمتعالين في الأغذية، عرض لحوم طازجة للبيع بدون غطاء.

وأكدت أنه تم التحفظ على المضبوطات من السلع منتهية الصلاحية، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

يأتي ذلك طبقًا للتعليمات والخطة المرورية الموضوعة للمفتشين بالمرور على الأسواق لمتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين من ناحية الصلاحية أو السلع الرديئة ومنع احتكار السلع بواسطة التجار الجشعين.

وكيل وزارة التموين بمطروح الحملات التموينية ضبط عدد 53 مخالفة تموينية متنوعة مخالفة تموينية متنوعة مطروح

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