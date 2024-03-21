الخميس 21 مارس 2024
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محافظات

"تعليم مطروح": معلمة تحقق مركزًا متقدمًا بمسابقة الرائد المثالى على مستوى الجمهورية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن المعلمة آيات خميس صالح معلم أول بإدارة مطروح التعليمية، حصلت على المركز الثامن جمهوريًا بمسابقة الرائد المثالي، مشيرًا إلى أن تلك المسابقات المركزية يتم تنظيمها بإشراف اتحاد مدارس الجمهورية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

إنجاز جديد بالمسابقات المركزية

وهنأ وكيل الوزارة المعلمة ثامن الجمهورية مشيدًا بتميزها وتشريفها محافظة مطروح بعد تحقيق المركز المتقدم في المسابقة القيمة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هذا الإنجاز يضاف إلى ما حققته إدارة تعليم مطروح خلال الأعوام الثلاثة الماضية من مراكز متقدمة في العديد من المسابقات المركزية، وذلك في إضاءة مشرقة جديدة تضاف إلى الإنجازات التي حققتها تعليم مطروح في الأنشطة التربوية والمسابقات المركزية خلال هذا العام والأعوام السابقة، والتي تقام تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتقدم "شحاتة" بالشكر والتقدير إلى مدير عام الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الاجتماعية وأعضاء التوجيه والإخصائيين المشرفين على المسابقة عرفانًا بالمساهمة الإيجابية في تحقيق ذلك الإنجاز الجمهوري.

تنمية قدرات رائد الفصل

وأهدى وكيل الوزارة الإنجاز الجديد إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تقديرًا لدعمه من المتواصل والمؤثر لتعليم مطروح، متمنيًا مزيدًا من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.

وأشار إلى أن مسابقات التربية الاجتماعية تهدف إلى تنمية قدرات رائد الفصل لتفعيل برامج الاتحادات الطلابية في ضوء الموضوع المحوري ومنح الفرصة للإبداع والابتكار من خلال المنافسة الشريفة بين الرواد المثاليين وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى التأكيد على تأصيل القيم وترسيخ الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب.

اتحاد مدارس الجمهورية إدارة مطروح التعليمية المركز الثامن جمهوريا مسابقة الرائد المثالي مطروح

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