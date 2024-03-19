وكيل تعليم مطروح يوجه بالتوسع فى مشروع رأس المال بالمدرسة الزراعية بفوكة

قام عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بجولة ميدانية مفاجئة بمدارس قرية فوكة والتي جاءت لمتابعة وتفقد مسار العملية التعليمية بمدارس فوكة الثانوية الزراعية وفوكة الابتدائية وفوكة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الضبعة التعليمية شرق المحافظة

جاءت جولة وكيل الوزارة المفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي حيث تفقد وكيل تعليم مطروح المنشآت والمرافق التعليمية بالمدارس الثلاث بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية.

_التربة الزراعية

وأكد وكيل تعليم مطروح لمسئولي المدرسة الزراعية ضرورة استمرار التدريب العملي للطلاب وذلك خلال تفقده صوبات المدرسة والتي يتم فيها زراعة بعض الخضروات والبقوليات والتي تتلائم زراعتها مع التربة الزراعية بالمدرسة.

_المنهج النظري

وطالب مدير المديرية إدارة ومعلمي المدرسة الزراعية بضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتحقيق التطور المنشود لمنظومة العمل بالمدرسة مع مواصلة الإهتمام بالجانب العملي بجانب المنهج النظري.

_مشروع رأس المال

ووجه مدير المدرسة الزراعية بضرورة التوسع فى مشروع رأس المال بالمدرسة وذلك من خلال الاهتمام بتطوير الصوبات الزراعية بالمدرسة ونظم الرى المستخدمة فى الزراعة كذلك تخصيص منفذ لبيع منتجات المدرسة للجمهور موجهًا مدير إدارة التعليم الزراعى بالمديرية بتقديم كافة أوجه الدعم للمدرسة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية.

_الحصص الدراسية

وعلى جانب أخر تابع وكيل تعليم مطروح أيضا المستوى التحصيلي لطلاب الصف الخامس بمدرسة فوكة الابتدائية في مادة الدراسات الاجتماعية وطلاب الصف الرابع في مادة العلوم مشيدا بالتفاعل المتميز للطلاب مع شرح المعلمين خلال الحصص الدراسية.

_برامج علاجية

كما وجه وكيل الوزارة، براني عبدالستار مدير المدرسة الابتدائية بتنظيم وإعداد برامج علاجية لتحسين مستوي القراءة والكتابة في اللغة الإنجليزية لكافة صفوف المرحلة الابتدائية بالمدرسة خلال الفصل الدراسي الثاني

_حسن التعامل مع الطلاب

وخلال الجولة التقى شحاته بأحد أولياء الأمور حيث استمع لشكوي أحد طلاب الصف الثالث الابتدائي بحضور ولي أمره بشأن عدم التعامل التربوي المناسب لأحد المعلمين معه خلال الحصة وأمام زملائه، حيث وجه علي الفور لمدير المدرسة بعدم تكرار ذلك الأمر مرة أخري مؤكدًا له على حسن التعامل مع الطلاب وعدم استخدام العنف البدنى فى التعامل مع الطلاب حيث يعد ذلك مخالفة للقرارات الوزاريه.

_المجلس الأعلى للتعليم

وفى نهاية الزيارة وجه وكيل الوزارة نداء الى أولياء الامور بضرورة حضور أبنائهم وانتظامهم فى الحضور إلى المدرسة و تواجدهم داخل الفصول الدراسيه حيث أن المناهج الدراسيه لم تنتهى بعد وذلك وفق الخريطة الزمنيه المقررة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.

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