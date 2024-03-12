"تعليم مطروح": تنفيذ حزمة برامج تدريبية لتنمية مهارات موجهي المواد الدراسية والإخصائيين والإداريين

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن إدارة التدريب تقوم حاليًا بتنفيذ ثلاث ورش تدريبية بقاعة التنمية المهنية لتنمية مهارات الموجهين العموم والموجهين الأوائل وموجهي المواد الدراسية والإخصائيين النفسيين والإداريين المرشحين من العاملين بالوحدات الحسابية تتناول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراتي في الطرق الحديثة للتحضير وشرح الدروس العملية، دور الإخصائي النفسي في علاج التسرب، والتدريب على منظومة البيرول للإداريين.

_ رفع كفاءة العاملين وتطوير أدائهم

وأوضح أن تلك الورش التدريبية يتم تنظيمها للمساهمة الإيجابية رفع كفاءة العاملين وتطوير أدائهم مضيفًا أنها تأتي استمرارًا لتدعيم منظومة التنمية المهنية للعاملين ومواكبة للتطورات الحديثة وتشجيع التعليم المستمر وفي ضوء الاحتياجات التدريبية.

_ تسرب الطلاب من المدارس

وفي ذات السياق، قام إسماعيل جاتو وكيل المديرية بتفقد فعاليات ورشة العمل الخاصة بتدريب الاخصائيين النفسيين والتي تناولت الدور المحوري للاخصائي في علاج تسرب الطلاب من المدارس والإجراءات الخاصة بمواجهة تلك الظاهرة حيث نقل للمتدربين تحيات وتقدير وكيل الوزارة ومؤكدًا لهم ضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من المحتوي التدريبي.





_ تفعيل التنمية المهنية

وأكد عمرو شحاته مدير المديرية في ختام البيان الإعلامي، أن تلك الحزم التدريبية تأتي حرصا من تعليم مطروح علي تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتفعيل التنمية المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي مقدما الشكر لوكيل المديرية ومدير إدارة التدريب لمياء سعيد حفني وفريق العمل المعاون تقديرا للجهود المبذولة والتنظيم الجيد لمجموعة من البرامج التدريبية الإيجابية خلال الفترة الماضية.

وفي سياق أخر، كان قد قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن إدارة الحمام التعليمية بصدد تنظيم قافلة دعم مدرسي لطلاب الشهادة الإعدادية تضم فريق عمل مكون من خبراء المعلمين بالإدارة التعليمية، وتحت إشراف قسم التعليم الإعدادي تنطلق صباح غدٍ الأحد، لتقديم كل أوجه الدعم الفنى للمعلمين والطلاب بالمدارس، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي وفق تعليمات مدير المديرية وتزامنًا مع انطلاق أتوبيس الدعم المدرسي لإدارتي السلوم الحدودية والعلمين خلال الأسبوع الماضي، والذي جاء تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ووفق تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

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