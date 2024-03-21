الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"خريجو الأزهر" فى الحمام تنظم أمسية دينية عن غزوة بدر عظات وعبر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمحافظة مطروح، عن أنه تم تنظيم أمسية دينية لرواد مسجد «القرية الحمراء»، بعنوان «غزوة بدر عظات وعبر»، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة، فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم.

رمضان شهر الانتصارات والفتوحات الإسلامية

وأوضح الشيخ إسلام سعودي الشامي، عضو منظمة خريجي الأزهر، بمدينة الحمام، أن شهر رمضان شهر الانتصارات والفتوحات الإسلامية فيه معركة  «بدر» و«فتح مكة» و«العاشر من رمضان»، مستعرضًا الظروف التاريخية والموضوعية التي رافقت «غزوة بدر»، مشيرًا إلى أنها شكلت منعطفًا هامًا في التاريخ الإسلامي، مؤكدًا على قوة الإيمان التي أبرزت البطولات والمعجزات والتضحيات بلا حدود، وكان لذلك النصر المؤزر أثره الحاسم في كل ما جاء بعد تلك المعركة من غزوات وحروب.

بدر.. أول غزوة فى الإسلام دفاعًا عن الوطن والدولة

وأضاف «الشامي» أن غزوة بدر أول غزوة فى الإسلام دفاعًا عن الوطن والدولة والعِرض والأرض، مشيرًا إلى أن الدفاع شُرع فى مكة ولم يُشرع فى المدينة، لأن المسلمين فى مكة لم تكن لهم دولة يدافعون عنها، إنما عندما انتقلوا إلى المدينة وكانت لهم دولة وأرض، كان الدفاع عن الوطن والأرض والعِرض.

وفي ختام الأمسية وجه النصح لرواد المسجد بضرورة السعي إلى الانتصار الأعظم وهو الانتصار على النفس، بأن نحملها على الطاعة وأن نكفها عن المعصية، موضحًا أن الإنسان لا يستطيع أن يجاهد عدوًا وعدوه الذى بين جنبيه متحكم فيه وقاهر له ومتغلب عليه.

الملتقى الفكري الرمضاني 

وفي سياق آخر كان قد شارك الشيخ صابر الشرقاوي، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، أمس، في الملتقى الفكري الرمضاني، الذي تنظمه وزارة الأوقاف، تحت عنوان "انتصارات العاشر من رمضان"، وذلك في مسجد "التنعيم"، وسط مدينة مرسى مطروح.

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غزوة بدر عظات وعبر غزوة بدر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أمسية دينية مطروح

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