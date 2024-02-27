"شعيب" يتفقد أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة مرسي مطروح (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ الأعمال الجارية في تطوير وتوسعة مدخل مدينة مرسي مطروح بما يليق بالشكل الحضارى لمدخل المدينة السياحية من الكيلو 8 إلى داخل المدينة وعدد من الشوارع الرئيسية.

وتفقد محافظ مطروح أعمال التطوير باتجاه طريق “إسكندرية - مطروح” والتي تشمل إزالة طبقة الأسفلت القديم ونقل كابلات وخطوط البنية التحتية من كابلات كهرباء واتصالات وغيرها، بالإضافة إلى تفقد مقترح مخططات ومحاور عدد من الدورانات للسيارات ومنها بمنطقة الكيلو 3.

جانب من جولة محافظ مطروح

جانب من جولة محافظ مطروح

جانب من جولة محافظ مطروح

جانب من جولة محافظ مطروح

جانب من جولة محافظ مطروح

جانب من جولة محافظ مطروح

جانب من جولة محافظ مطروح