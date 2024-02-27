الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات بإحدى مدارس "الألف معلم"

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات

كرم عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الطالبات المتفوقات بالصفوف الثلاثة بمدرسة السيدة عائشة ١ الإعدادية بنات، إحدى مدارس المبادرة الرئاسية "الألف معلم" وذلك بحضور دعاء عبده مديرة المدرسة.

_الأنشطة التربوية

وقدم وكيل تعليم مطروح شهادات تقدير للطالبات المتفوقات علميًا، وكذلك الطالبات اللاتي حققن مراكز متقدمة جمهوريًا بالأنشطة التربوية خلال الفصل الدراسي الأول تشجيعًا لهن على مواصلة التفوق التعليمي والتميز العلمي هذا العام.

_التميز الدراسي

وفي كلمة موجزة، أعرب وكيل تعليم مطروح عن سعادته الغامرة بتكريم المتفوقين بالسيدة عائشة ليكون ذلك نبراسا مضيئا يسير علي هديه ابنائنا الطلاب والطالبات من اجل استمرار التميز الدراسي والتفوق التعليمي في المراحل التعليمية المستقبلية.

_ التقويم السلوكي المناسب

 

وخاطب "شحاتة" المعلمين والمعلمات بذلك الصرح التعليمي المتميز، مؤكدًا لهم أن هؤلاء الطالبات أمانة في أعناقنا جميعًا يجب التعامل معهن بحرص ورفق وفق أسلوب تربوي متميز للمساهمة الفعالة في تحقيق التقويم السلوكي المناسب.

 

وفي سياق أخر، كان قد تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، والدكتور محمود حجاج، مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل مع المعلمين، يرافقهما إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، انتظام العملية التعليمية ومسار الدراسة بمدرسة السيدة عائشة ٢ الإعدادية بنات، وسط مدينة مرسى مطروح، وهي إحدى المدارس التي يطبق بها مبادرة "١٠٠٠ مدير مدرسة".

_المنصة الإلكترونية

وتابع "شحاتة" و"حجاج" شرح المعلمين للحصص الدراسية، وأجرى مدير إدارة التواصل ودعم المعلمين حوارًا إيجابيًا مثمرًا مع طالبات الصفوف الثلاث بالمدرسة اطمأن خلاله على التفاعل الإيجابي المميز لمعظم طالبات المدرسة مع المنصة الإلكترونية التي تشرف عليها الوزارة وتتضمن المناهج الدراسية لكافة الصفوف التعليمية.

وناقش "حجاج" مع الطالبات أهم المقترحات الخاصة بإمكانية تطوير منظومة عمل المنصات الوزارية وتطوير المحتوى التفاعلى والمواد الإثرائية التي توفرها الوزارة، والتي تأتي في إطار وضع الوزارة لبدائل تربوية منهجية ميسرة ومبسطة للكتب الخارجية للتخفيف عن كاهل الأسر المصريه فى ظل ارتفاع أسعار هذه الكتب، وكذلك لمواجهة ظاهرة  الدروس الخصوصية من خلال الفيديوهات التوضيحية والقنوات الفضائية التعليمية والمحتويات التفاعلية، مشيرًا إلى أن تلك المقترحات سيتم عرضها فورا بتقرير مفصل على الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لوضعها تحت الدراسة والتنفيذ.

وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات
وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات
وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات
وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات
وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات
وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات
وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات
وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات
وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات
وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات
وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات
وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات
وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات
وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات
وكيل تعليم مطروح الطالبات المتفوقات الصفوف الثلاثة مدارس المبادرة الرئاسية الألف معلم مطروح

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