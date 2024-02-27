الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

مكافحة الآفات الحشرية.. قافلة زراعية للمرور على المزارعين بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية الزراعة بمطروح قافلة زراعية للمرور على المزارعين بمطروح والعمل على توعياتهم وإرشادهم في كيفية التعامل في مكافحة الافات الحشريه التي تصيب محصول الزيتون.

_ حقول إرشادية

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة في مطروح أن  مساحه الزيتون المزروعه في المحافظه تبلغ 50 ألف فدان وتبلغ مساحه زراعات التين نحو 50 الف فدان أيضا، مشيرًا إلى جهود فريق عمل المديرية خلال القافلة مع تنظيم حقول ارشادية للمزارعين بمدينه سيدي براني لمعالجه حقل زيتون بعجينيه (البردو)، وتوعية وإرشاد  المزارعين بكيفية تحضيرها وفوائدها في حماية الزراعه من الأمراض الفطرية والبكتيريا وحشرات السات وأهمية استخدامها بعد عمليات التقليم.

أكد أن مديرية الزراعة تواصل جهودها في نشر هذا الفكر لدى المزارعين على كافه الادارات المختلفه بالمحافظه، للوصول إلى  إنتاج محصولى متميز وخال من المبيدات وحفاظا على الصحه العامه للمواطنين، خاصة مع ما تتمتع به مطروح من منتجات زراعية عضوية خالية من اى مبيدات ولها شهرتها وجودتها العالية  مما ساهم في وضع ثلاث منتجات ضمن المؤشر الجغرافي بمطروح ومنها التين وزيت الزيتون، إضافة إلى عنب براني.

جاء ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الزراعة في تنمية الثروة الزراعية والحفاظ عليها خاصة ذات المنتجات الزراعية المتميزة بمطروح كالتين والزيتون،والتواصل مع المزارعين وتقديم كافة الحلول للمشكلات الزراعية التى تواجههم مع التوعية والإرشاد الزراعى لتجنب ومعالجة المشكلات الزراعية  ومنها مقاومة ومكافحة انتشار الآفات الزراعية للحفاظ على المنتج وحسن جودته.

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