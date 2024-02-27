الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الصحة الإنجابية ورأي الدين في تنظيم الأسرة" ندوة توعوية بالتضامن الاجتماعي في مطروح

ندوة توعوية بالتضامن
ندوة توعوية بالتضامن الاجتماعي في مطروح

التقى فضيلة الشيخ إسلام سعودي الشامي، عضو منظمة خريجي الأزهر بمحافظة مطروح، رواد مديرية التضامن الإجتماعي، بمدينة الحمام، لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول مفهوم تنظيم الأسرة وكثرة الإنجاب، تحت عنوان «الصحة الإنجابية ورأي الدين في تنظيم الأسرة».

_مفهوم تنظيم الأسرة

وأوضح الشيخ إسلام سعودي الشامي، مفهوم تنظيم الأسرة ورأى الشريعة في تنظيم الأسرة، وبناء الدولة المتماسكة من خلال الأسرة القوية، مشيرًا إلى أن الحديث عن تنظيم الأسرة لا يقصد منه منع الإنجاب وإنما إيجاد فترات متباعدة بين الحمل والآخر حفاظًا على صحة الأم والطفل.

_الكثرة الإنجابية

كما بين عضو المنظمة حقوق الأبناء لأنهم أمانة في أعناق الآباء ولهم حقوق عليهم في الحياة الكريمة الصالحة ويجب مراعاة هذه الحقوق عند الإنجاب، فالقضية لها آثار صحية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف «الشامي» أن الكثرة الإنجابية إما أن تكون كثرة صالحة قوية منتجة متقدمة، يمكن أن نباهي بها الأمم في الدنيا وأن يباهي نبينا (صلى الله عليه وسلم) بها الأمم يوم القيامة فتكون كثرة نافعة مطلوبة،وإما أن تكون كثرة غوثائية "كغثاء السيل" عالة على غيرها جاهلة متخلفة في ذيل الأمم فهي والعدم سواء، وأن القدرة ليست هي القدرة المادية فقط إنما هي القدرة بمفهومها الشامل بدنيًّا وماديًّا وتربويًّا وقدرة على إدارة شئون الأسرة وكل ما يشمل جوانب العناية بها والرعاية.

_ أسباب كثرة الجرائم 

وفي نهاية اللقاء، تم طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات، حول أسباب كثرة الجرائم وجحود الأبناء على الآباء والمقصود بلبن الغيلة وجهد البلاء والفائدة التي تعود من تنظيم الأسرة على الفرد والمجتمع، وتم الرد عليها.

ندوة توعوية بالتضامن الاجتماعي في مطروح
ندوة توعوية بالتضامن الاجتماعي في مطروح
ندوة توعوية بالتضامن الاجتماعي في مطروح
ندوة توعوية بالتضامن الاجتماعي في مطروح
ندوة توعوية بالتضامن الاجتماعي في مطروح
ندوة توعوية بالتضامن الاجتماعي في مطروح
ندوة توعوية بالتضامن الاجتماعي في مطروح
ندوة توعوية بالتضامن الاجتماعي في مطروح
عضو منظمة خريجي الأزهر مفهوم تنظيم الأسرة وكثرة الإنجاب منظمة خريجي الأزهر بمطروح تصحيح المفاهيم الخاطئة مدينة الحمام

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