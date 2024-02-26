رئيس جامعة الأزهر يعلن افتتاح كلية البنات الأزهرية بمطروح العام المقبل

قال الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، إن مطروح لها مكانة في قلوب المصريين، وأن الجامعة تسعى لتلبية متطلبات أهلها، وأنه اعتبارًا من العام المقبل سيتم افتتاح (كلية البنات الأزهرية) بالمحافظة تكون بداية لكليات جامعة الأزهر بمطروح.

جهود الأزهر الشريف

وأعرب محافظ مطروح، عن تقديره لجهود الأزهر الشريف وجامعته في نشر الوسطية، مشيرًا إلى أن للأزهر الشريف مكانة كبيرة عند أهل مطروح، وأن افتتاح كليات لجامعة الأزهر مطلب جماهيري سيساعد في خدمة الأهالي وإدخال السرور عليهم وعلى أبنائهم، ويوفر عليهم مشقة السفر.



جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح مع فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر بمقر الجامعة،، لبحث افتتاح فرع لجامعة الأزهر بمحافظة مطروح وسبل التوسع العلمي؛ لخدمة أهالي المحافظة بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين، والدكتور عمرو هلال مدير المركز الهندسي بالجامعة ،ومحمد عبد الخالق، أمين عام جامعة الأزهر، ومحمد قاسم مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح