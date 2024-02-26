الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مخاطر السيول وطرق مواجهتها".. لقاء توعوي لطلاب معهد بنين مطروح النموذجي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، بالتعاون مع مديرية أمن مطروح «إدارة الحماية المدنية»، لقاء توعويا لطلاب معهد بنين مطروح النموذجي، حول «مخاطر السيول وطرق مواجهتها»، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي “الإخلاء الآمن والتعامل مع الحرائق والكوارث”.

ظاهرة السيول

حيث قام قائد مركز التدريب بالحماية المدنية، بتعريف ظاهرة السيول، وما يترتب عليها من مخاطر، موضحا بشرح تفصيلي  للإجراءات الاحترازية التي يجب مراعاتها لتلك الظاهرة عند توقعها أو حدوثها، وما يجب اتباعه للمواجهة، وكذا طرق الاستفادة من الأزمة والسيطرة عليها.

الخطط والتجهيزات

واستعرض قائد مركز التدريب، بعض  من الخطط والتجهيزات التي تقوم بها الإدارة، والفرق الخاصة بها المجهزة بأحدث الأجهزة، للتعامل مع الظاهرة وشفط المياه وتحويل خط سيرها للخزانات الاستراتيجية أو تحويلها لمصارف السيول، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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منطقة مطروح الأزهرية مديرية أمن مطروح الحماية المدنية معهد بنين مطروح النموذجي لقاء توعوى

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