الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مطروح تستقبل 65 ألف شجرة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون شجرة

مطروح تستقبل 65 ألف
مطروح تستقبل 65 ألف شجرة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تدشين المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية  100 مليون شجرة  بمحافظة مطروح حيث استقبلت المحافظة 64 ألف شجرة  مثمرة (الزيتون) و1000 شجرة غير مثمرة،  وجارى توزيعها  على مجالس المدن، لغرسها وزراعتها  بمختلف مراكز وقرى المحافظة. 

يأتي ذلك فى أطار  توجيهات القيادة السياسية  ، وتماشيًا مع جهود الدولة المصرية في تطبيق نظم الاستدامة البيئية ومواجهة التغيرات المناخية. وتوفير بيئة نظيفة، وصحية، وآمنة للمواطن تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وثمن محافظ مطروح جهود جميع القائمين على أعمال المبادرة بالتنسيق بين وزارات البيئة، والتنمية المحلية،  والزراعة، والإنتاج الحربي، موضحًا أنه سيراعى زراعة الأشجار المثمرة بنطاق المدارس، والجامعات، ومراكز الشباب، والحدائق العامة، والخاصة، وزراعة الأشجار غير المثمرة بالوحدات المحلية بمراكز المدن، والأحياء  ، وعلى الطرق العامة،  لافتًا الى أنه تم التوجيه لمجالس المدن، لاستخدام المعدات، والعمالة الخاصة بها في ري ورعاية الأشجار التي ستزرع بنطاق دائرتها للحفاظ عليها وضمان نجاح المبادرة بالمحافظة.

شتلات الزيتون

وفى هذا السياق أوضح محافظ مطروح أنه يجري حاليا توزيع 100 الف شتلة زيتون على المواطنين بعدد من مجالس المدن في إطار نشر زراعه الزيتون بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة حيث  أن الزيتون من الأصناف التي تلقي نجاح كبير في زراعتها بالمنطقة ولما لها من عائد جيد للمزارع فى مطروح.

وفي سياق أخر استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  الاثنين قبل الماضي، السفير كريستيان برجر سفيرالاتحاد الأوروبي بالقاهرة وحرمه، خلال زيارته للمحافظة تستغرق ثلاثة أيام، وبحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية بموارد مطروح، والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة ومحمد أنور مدير عام إدارة السياحة.

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