الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتابع فعاليات مبادرة "اقرأ لتستنير"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، مبادرة "اقرأ لتستنير"، بمكتبة معهد مطروح الإبتدائي، بحضور مدير إدارة المكتبات أحمد الراشيدي، ومدير إدارة الوسائل التعليمية وأحمد عبدالباري، وعميد المعهد.

أهمية القراءة

والتقى "عبدالعظيم" عددًا من تلاميذ المعهد، وتحدث معهم حول أهمية القراءة في اكتساب مهارات كثيرة مثل تدريب العقل والذاكرة، ومهارات التعبير عن الأفكار لغويًا وفكريًا والتحليل والنقد، وفك الرموز التي تجعل من صاحبها على قدر كبير من الفهم والوعي، وهذا بدوره يثمر إنتاجًا ثقافيًا ووعيًا اجتماعيًا ينهض بأي مجتمع.

تعزيز الوعي والثقافة

وفي نهاية اللقاء، أثنى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية على الجهود المبذولة من القائمين على تنفيذ المبادرة،  لتعزيز الوعي والثقافة في نفوس الطلاب وجعلها أسلوب حياة لتكريس المعرفة وبناء شخصية قوية قادرة على مواجهة التحديات.

 

وفي سياق أخر، كانت قد نظمت منطقة مطروح الأزهرية، الاثنين الماضي، بالتعاون مع مديرية أمن مطروح إدارة الحماية المدنية، لقاءً توعويًا لطلاب معهد بنين مطروح النموذجي، حول مخاطر السيول وطرق مواجهتها، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي "الإخلاء الآمن والتعامل مع الحرائق والكوارث".

ظاهرة السيول

وقام قائد مركز التدريب بالحماية المدنية، بتعريف ظاهرة السيول، وما يترتب عليها من مخاطر، موضحا بشرح تفصيلي  للإجراءات الاحترازية التي يجب مراعاتها لتلك الظاهرة عند توقعها أو حدوثها، وما يجب اتباعه للمواجهة، وكذا طرق الاستفادة من الأزمة والسيطرة عليها.

الخطط والتجهيزات

 

كما بين عضو المنظمة حقوق الأبناء لأنهم أمانة في أعناق الآباء ولهم حقوق عليهم في الحياة الكريمة الصالحة ويجب مراعاة هذه الحقوق عند الإنجاب، فالقضية لها آثار صحية واجتماعية واقتصادية.

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