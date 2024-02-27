الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

«وحدة سكان مطروح» تنظم حملات توعية بقريتي سيدي حنيش وأبو مرقيق

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح عن مشاركة وحدة السكان بالمدينة في القافلة الطبية المجانية بقريتي سيدي حنيش وأبو مرقيق من خلال تنظيم حملات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، بحضور 309 مواطن، تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد محمد منسق القوافل الطبية بالمديرية، ومتابعة الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة.

_ القافلة الطبية المجانية

وقالت أسماء عاطف رئيس وحدة السكان بمطروح، إن وحدة السكان شاركت في القافلة الطبية المجانية بقريتي سيدي حنيش وأبو مرقيق من خلال مناقشة خطورة القضية السكانية علي الفرد والمجتمع، بالإضافة إلي توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان بالقافلة الطبية المجانية.

_ التثقيف الصحي

وأشارت مدير وحدة السكان بمطروح بان الوحدة ركزت مع التثقيف الصحي علي صحة المرأة والفتيات، من خلال لقاءات السيدات والاطفال أثناء عمل القوافل الطبية، وحث الفتيات المقبلات على الزواج بتنظيم الاسرة وارتباطها بقضية الزيادة السكانية، والتخطيط للحياة الزوجية وخاصة الانجاب في حدود إمكانيات الأسرة، لضمان خروج جيل من أبنائنا صحي وقادر على العطاء.

_ دور القوافل الطبية

ومن جانبه أكد محمد صابر مدير وحدة السكان علي أهمية دور القوافل الطبية التي تأتي ضمن المبادرات الرئاسية التي تطلقها الدولة في القري والتجمعات البعيدة، وتقوم بدورها الصحي بتقديم الكشف والعلاج بالمجان، بالتزامن مع قيام وحدة السكان بدورها بالتوعوي بخطورة القضية السكانية، لرفع مستوي الوعي بالأمور الحياتية في العديد من الموضوعات والقضايا المجتمعية من أهمها القضية السكانية بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح.

_ الكشف الطبي علي 309 حالة

وتابع: القافلة الطبية المجانية قامت بالكشف الطبي علي 309 حالة من أهالي قريتي سيدي حنيش وأبو مرقيق التابعة لمدينة مرسي مطروح، وقد شملت القافلة علي جميع تخصصات الطبية وهي «التخدير –الباطنة – الصدر –العظام –الجلدية – طب وجراحة الأطفال – الأنف والأذن والحنجرة – الجراحة العامة- نسا وتوليد – الرمد – المسالك البولية – الأوعية الدموية».

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
وحدة السكان بمرسي مطروح القافلة الطبية المجانية تنظيم حملات للتوعية خطورة الزيادة السكانية مطروح

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