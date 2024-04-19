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مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي وأدبي

الثانوية العامة
الثانوية العامة 2024

تشهد مؤشرات البحث حاليا على جوجل بحث للطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي وأدبي بعدما حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي وأدبي

وقالت وزارة التعليم أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 تبدا الإثنين 10 يونيو 2024، وتستمر حتى السبت 20 يوليو 2024، وذلك طبقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم.

وأعلنت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستحتفظ بتشابهها مع العام السابق في عدد الأسئلة ونوعيتها، حيث ستشمل كل مادة دراسية على عدد متساوٍ من الأسئلة الموضوعية والمقالية.

 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024


وأوضحت وزارة التعليم إن 85% من الأسئلة ستكون من نوع الاختيار من متعدد، بينما ستشكل الأسئلة المقالية 15% من إجمالي الأسئلة، كما سيتم توزيع الأسئلة وفقًا لمستويات التعقيد والتفكير، حيث ستكون 30% منها مستوى معرفي وعقلي بسيط، و40% مستوى متوسط، و30% مستوى عالي.

كما أعلنت وزارة التعليم انه سيتم اعتماد أسئلة امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 من بنوك الأسئلة المعتمدة التابعة للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك ضمن إطار امتحان موحد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، كما  أن الطلاب سيتلقون كراسة خاصة بهم تحتوي على الأسئلة، بالإضافة إلى كراسة بابل شيت للإجابة على الأسئلة المختارة، وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، وحسب جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك 2024، وستكون الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كامل

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024


وقالت وزارة التعليم ان امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024، ستبدأ وفقا للمواعيد: الإثنين 10-6: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية و الأربعاء 12-6: امتحان الاقتصاد والإحصاء، والسبت 15-6 إلى الخميس 20-6: إجازة عيد الأضحى المبارك، والسبت 22-6: امتحان اللغة العربية، والثلاثاء 25-6: امتحان اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29-6: امتحان الفيزياء و الثلاثاء 2-7: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ثم  السبت 6-7: امتحان الكيمياء، ثم الأربعاء 10-7: امتحان الجيولوجيا وامتحان الرياضيات البحتة جبر والهندسة الفراغية، والسبت 13-7: امتحان الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل، والأربعاء 17-7: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية «استاتيك، ثم السبت 20-7: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا«

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