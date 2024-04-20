السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جدول امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى 2024 بمحافظة القاهرة

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بمحافظة القاهرة.

 

وينشر الدستور في تقريره جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي والثاني بمحافظة القاهرة

 

مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بمحافظة القاهرة 


وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء  ١٤ مايو.

 

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء  ١٤ مايو .


مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية  بمحافظة القاهرة

 

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للترم الثاني من يوم الخميس الموافق 16 مايو، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 حتي يوم الأربعاء الموافق 22 مايو.

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة


- الخميس 16 مايو 2024، امتحان اللغة العربية وامتحان التربية الدينية.

- السبت 18 مايو 2024، امتحان الدراسات الاجتماعية.

- الأحد 19 مايو 2024، امتحان اللغة الإنجليزية، وامتحان تكنولوجيا المعلومات.

- الإثنين 20 مايو 2024، امتحان العلوم.

- الثلاثاء 21 مايو 2024، امتحان الجبر والإحصاء، وامتحان التربية الفنية.

- الأربعاء 22 مايو 2024، امتحان الهندسة

 

جدول امتحانات المراحل المختلفة بمحافظة القاهرة

وتبدأ امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء ٨  مايو حتى الاثنين ١٣ مايو.

 

وامتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله  من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء  ١٤ مايو .

وامتحانات النقل للتعليم الفنى من الأربعاء ٢٠٢٤/٥/٨ حتى الثلاثاء ٢٠٢٤/٥/٢١.

وامتحانات النقل للتعليم الثانوي العام من الأحد ٢٠٢٤/٥/١٢ إلى الخميس ٢٠٢٤/٥/٢٣ .

وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو  .

وسيتم امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٩ ، الثلاثاء ٢٠٢٤/٤/٣٠ مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية

 

واعلن أيمن موسى وكيل أول الوزارة بمحافظة القاهرة ومدير المديرية أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الإبتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو.


واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول إمتحانات الفصل الدراسي الثاني  للعام الدراسي  ٢٠٢٤/٢٠٢٣حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٨ مايو إلي ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي موعد امتحانات الصف الثاني الإعدادي امتحانات نهاية العام امتحانات نهاية العام بالقاهرة محافظة القاهرة

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